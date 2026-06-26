El presidente argentino aprovecha su intervención en los Cursos de Verano de la Universidad CEU San Pablo para lanzar dardos implícitos al expresidente español por el hallazgo de sus joyas y a la esposa de Pedro Sánchez.

Madrid. — El presidente de Argentina, Javier Milei, ha vuelto a sacudir el panorama político español. Durante la apertura de los Cursos de Verano de la Universidad CEU San Pablo en Madrid, el mandatario argentino cargó con dureza contra los recientes escándalos de corrupción que salpican al entorno del Gobierno socialista, lanzando una alusión implícita pero contundente al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

En el marco de un discurso predominantemente técnico y económico de más de una hora, Milei se desvió brevemente del guion para reflexionar sobre el utilitarismo político y la moralidad de los dirigentes para conseguir votos. Fue en ese momento cuando lanzó el dardo:

«Supongamos que [un político] no tenga las manos porosas o muy porosas, que se le escapan 24 millones por algún lado o 1 millón y medio de joyas».

El frente judicial de Rodríguez Zapatero

La mención de Milei hace referencia directa a la situación judicial de Rodríguez Zapatero, quien se ha convertido en el primer expresidente del Gobierno español imputado en la era democrática. La justicia lo investiga por un presunto delito de tráfico de influencias en el rescate de la aerolínea Plus Ultra, además de organización criminal, blanqueo de capitales y falsedad documental.

El caso dio un giro llamativo tras un registro en el despacho del expresidente, donde las autoridades hallaron una caja fuerte con un botín de joyas —que incluía collares de zafiros, esmeraldas y diamantes— tasado en más de 1,3 millones de euros. Ante este hallazgo, el juez abrió una pieza separada para investigar también supuestos delitos fiscales y de contrabando. Por su parte, la defensa de Zapatero sostiene que las joyas proceden de regalos y de las herencias de su madre y de su suegra.

Nueva mención a Begoña Gómez

El presidente argentino no limitó sus críticas a Zapatero. Acto seguido, Milei dejó caer otra frase velada sobre «las filtraciones sobre la mujer», lo que supone un nuevo capítulo en sus ataques a Begoña Gómez, esposa del actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Este choque no es nuevo; ya en mayo de 2024, Milei tildó de «corrupta» a Gómez y habló de las «manos porosas» del entorno familiar de Sánchez. Actualmente, la esposa del líder del Ejecutivo se enfrenta a una investigación judicial por posible tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación de caudales públicos, un proceso que desde el Palacio de la Moncloa insisten en calificar como una maniobra puramente política.

Durante el acto en la capital española, Javier Milei fue galardonado con la Medalla de Honor de la universidad privada CEU San Pablo, consolidando una visita a España marcada, una vez más, por la alta tensión política.