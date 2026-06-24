El cantante y presentador se interpretaría a sí mismo en la producción de cuatro capítulos que se rueda en Chipiona con Carmen Raigón y Susana Córdoba como protagonistas

RTVE continúa con los preparativos y el rodaje de la serie de televisión de carácter biográfico sobre la vida y la trayectoria profesional de Rocío Jurado, coincidiendo con el vigésimo aniversario de su fallecimiento, acontecido el pasado 1 de junio. La producción televisiva, que constará de un total de cuatro capítulos, se está desarrollando en la localidad gaditana de Chipiona y contará con la participación de Bertín Osborne. Según ha revelado el programa ‘Fiesta’ de Telecinco, el artista ha recibido la propuesta para realizar un cameo en la ficción interpretándose a sí mismo, una colaboración que se encuentra supeditada a su estado de salud.

La Corporación pública de radiotelevisión ha elegido el municipio natal de la cantante, Chipiona, como el escenario principal para albergar las jornadas de grabación de este proyecto audiovisual de cuatro episodios. En dicha localización ya se han rodado pasajes fundamentales de la biografía de la artista, entre los que se incluyen la celebración de su matrimonio con el boxeador Pedro Carrasco, así como la última visita que realizó al santuario de la Virgen de Regla en un periodo en el que se encontraba gravemente aquejada por su enfermedad. Aunque la empresa productora responsable de la ficción mantuvo inicialmente la identidad de los integrantes del reparto bajo estricto secreto, los nombres de los intérpretes principales han trascendido públicamente.

La representación de Rocío Jurado se articulará a través de dos actrices en función de la línea temporal de la narración. La intérprete novel Carmen Raigón será la encargada de encarnar a la artista en sus años de juventud, mientras que Susana Córdoba asumirá el papel del personaje durante su etapa adulta. Por su parte, el actor gallego Martiño Rivas dará vida a Pedro Carrasco, el primer esposo de la cantante y padre de Rocío Carrasco. La producción abordará de manera explícita la etapa de la infancia de su hija, así como la posterior llegada de Gloria Camila y José Fernando al núcleo familiar tras el matrimonio de la tonadillera con el torero José Ortega Cano.

La principal novedad en el desarrollo del proyecto radica en la posible incorporación de Bertín Osborne. El colaborador del espacio de Telecinco ‘Fiesta’, Diego Reinares, ha detallado en exclusiva que la propuesta formal ya ha sido trasladada al presentador, estando pendiente de su aceptación definitiva debido a sus problemas de salud. En caso de concretarse su participación, Osborne se interpretará a sí mismo en el papel de conductor de la gala de despedida que protagonizó Rocío Jurado cuando ya se encontraba enferma, recreando una función que desempeñó en la realidad histórica de los acontecimientos.

El fragmento de la serie aludido recreará la grabación del programa especial emitido en su día por TVE bajo el título ‘Rocío Siempre’. Este evento televisivo tuvo lugar en el año 2005, momento en el que la cantante regresó de Honduras tras haber recibido tratamiento médico contra el cáncer de páncreas que padecía. Aquella producción supuso la última aparición de la artista ante el público general y en ella interpretó sus canciones más célebres en compañía de figuras de la música como Raphael, Mónica Naranjo, Paulina Rubio, David Bisbal, Malú y el propio Bertín Osborne.

La ficción audiovisual de RTVE comprenderá la cronología completa de la artista, desde su niñez hasta el momento de su fallecimiento. Según ha confirmado el periodista Diego Reinares, en la serie estarán representadas todas las figuras relevantes que formaron parte de su entorno personal. De este modo, la producción contará con los personajes de Amador Mohedano, Gloria Mohedano, Juan de la Rosa y Rosa Benito. Asimismo, se ha ratificado la presencia de personajes basados en Antonio David Flores, Fidel Albiac y José Ortega Cano. El informador ha matizado que, mientras que la totalidad de los familiares de la saga Jurado estarán interpretados por actores profesionales, la productora ha extendido ofertas a otros artistas de relevancia para que aparezcan en pantalla encarnándose a sí mismos, emulando la vía propuesta a Bertín Osborne.