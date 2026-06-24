La artista suspende la actuación programada para este sábado 27 de junio en la Plaza de España por discrepancias empresariales, mientras que la entidad organizadora le exige que rectifique o acudirá a los juzgados

Isabel Pantoja ha cancelado el concierto que tenía previsto ofrecer en la Plaza de España de Sevilla este sábado 27 de junio en el marco del Icónica Santalucía Sevilla Fest. La decisión ha sido comunicada a los medios de comunicación a través de una nota oficial, donde se apunta a discrepancias en la ejecución del acuerdo entre empresas ajenas a la intérprete. Por su parte, la entidad organizadora del evento musical ha instado formalmente a la cantante a dar marcha atrás en su postura; de lo contrario, la promotora ha anunciado que procederá a interponer una denuncia por presunta estafa ante los tribunales de justicia.

La suspensión del espectáculo en la capital hispalense se ha formalizado mediante un comunicado remitido por el entorno de la artista. Según reza el texto explicativo, el concierto no podrá finalmente celebrarse en la fecha que había sido anunciada de forma previa. El documento argumenta que, a pesar de la voluntad existente y de las conversaciones que han mantenido las empresas implicadas —las cuales se define como organizaciones totalmente ajenas a la propia cantante—, han surgido diferentes discrepancias en relación con la ejecución de puntos específicos del acuerdo, un escenario que hace imposible desarrollar el espectáculo musical en el espacio monumental sevillano.

El equipo de trabajo de Isabel Pantoja ha querido recalcar la desconexión de la artista con el origen del conflicto comercial. En el comunicado se afirma de manera explícita que tanto Isabel Pantoja como sus colaboradores directos son total y absolutamente ajenos a las circunstancias de índole empresarial que han provocado la suspensión definitiva de la cita. Asimismo, se señala que la tonadillera lamenta profundamente esta situación, la cual se produce de forma ajena a sus deseos personales. La representación legal de la cantante ha advertido además que cualquier afirmación que pretenda vincular la voluntad de la artista con la decisión empresarial adoptada será calificada de falsaria y analizada por su equipo jurídico a los efectos oportunos.

Esta convocatoria musical en el Icónica Santalucía Sevilla Fest ya arrastraba una controversia previa en los días anteriores a la cancelación. En un principio, la planificación original del evento contemplaba que Isabel Pantoja compartiera el escenario y actuara de manera conjunta con la formación internacional Il Divo. No obstante, el citado grupo musical decidió desmarcarse del proyecto de forma unilateral, una resolución que dejó a la artista en solitario al frente del cartel de esa jornada antes de que se desencadenara la suspensión actual.

La postura de la empresa promotora del festival no se ha hecho esperar tras el anuncio de la cancelación. Icónica Santalucía Sevilla Fest ha enviado una nota de prensa a los medios de comunicación en la que plasma su interpretación de los hechos y fija su estrategia legal. La entidad organizadora ha instado formalmente a la cantante a que dé marcha atrás en la decisión de suspender el concierto de la Plaza de España. En caso de que la artista no revoque la medida adoptada, la organización ha manifestado de manera tajante su determinación de llevar a la intérprete ante los juzgados para interponer una denuncia por estafa.