Bilal Lahcen colabora con el programa ‘Hoy por Hoy Ceuta’ de Cadena SER, donde expone su reflexión sobre los diferentes relatos relacionados con la situación migratoria de Ceuta.

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Esta participación se enmarca dentro de la sección ‘En movimiento’, ofreciendo un análisis sobre la compleja realidad migratoria de la ciudad autónoma.

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