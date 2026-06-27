Los malos olores en el frigorífico son más comunes de lo que parece y casi siempre tienen una causa clara: restos de comida, derrames que no se limpiaron a tiempo, alimentos mal envueltos o una bandeja de goteo sucia. La buena noticia es que, con un método sencillo y constante, es posible recuperar un olor limpio y agradable sin complicaciones.

Identifica el origen del olor

Antes de empezar a limpiar, conviene localizar la fuente. Abre el frigorífico y revisa:

Juntas de las puertas (a veces se acumulan restos y líquidos).

Estantes y cajones, especialmente esquinas y zonas donde puedan quedar gotitas.

Bandeja recolectora de líquidos (si es accesible) y zonas alrededor del desagüe.

Alimentos que puedan estar caducados, abiertos o con envases dañados.

Si el olor se concentra en un punto, suele indicar un derrame, un alimento que ha “filtrado” olor o un goteo que ha ido acumulándose.

Limpieza paso a paso (sin complicarte)

Para eliminar el olor de forma efectiva, la clave es limpiar en profundidad y secar bien. Sigue este orden:

1) Vacía y separa

Saca los alimentos y revisa su estado. Desecha lo que esté en mal estado o con envase roto. Aprovecha para limpiar también recipientes y tapers.

2) Retira bandejas y cajones

Si puedes extraer estantes, cajones o bandejas, hazlo. Así evitas dejar zonas “a medias”.

3) Limpia con un desengrasante suave

Usa agua tibia con un limpiador suave o jabón neutro. En caso de manchas persistentes, un paño humedecido y paciencia suelen funcionar mejor que rociar sin control. Evita productos agresivos que puedan dañar plásticos o superficies.

4) Aclara y seca

El aclarado y, sobre todo, el secado son fundamentales: la humedad puede mantener el olor o favorecer que reaparezca.

5) Limpia juntas y esquinas

Las juntas de la puerta conviene limpiarlas con cuidado, repasando pliegues y recovecos. Una acumulación mínima puede causar olor notable.

Neutraliza el olor de forma segura

Tras la limpieza, a veces quedan notas persistentes. Para neutralizarlas puedes recurrir a recursos comunes que absorben olores:

Bicarbonato de sodio : coloca un recipiente abierto con bicarbonato en el interior del frigorífico para ayudar a absorber olores.

: coloca un recipiente abierto con bicarbonato en el interior del frigorífico para ayudar a absorber olores. Carbón activo: útil cuando el olor es resistente; suele venir en saquitos o filtros pensados para ello.

Coloca el producto en una zona donde no moleste y evita el contacto directo con alimentos. Cuando el olor disminuya, retira o renueva según el uso recomendado del producto.

Trucos que ayudan (y evitan volver a empezar)

Para que los malos olores no regresen, el enfoque preventivo marca la diferencia:

Envuelve bien los alimentos con olor intenso (pescados, quesos, platos preparados). El aire circula y el olor se contagia.

los alimentos con olor intenso (pescados, quesos, platos preparados). El aire circula y el olor se contagia. Revisa derrames en cuanto ocurran. Una gota que queda puede “cocinarse” con el frío y mantener el olor.

en cuanto ocurran. Una gota que queda puede “cocinarse” con el frío y mantener el olor. Usa recipientes herméticos en lugar de dejar alimentos destapados o en bolsas abiertas.

en lugar de dejar alimentos destapados o en bolsas abiertas. No sobrecargues el interior: la correcta circulación de aire reduce acumulaciones en zonas menos ventiladas.

el interior: la correcta circulación de aire reduce acumulaciones en zonas menos ventiladas. Controla la temperatura y la conservación según las indicaciones del fabricante para que los alimentos no se deterioren.

Cuándo conviene revisar algo más

Si, pese a la limpieza y la correcta conservación, el olor vuelve con frecuencia, puede haber un problema en el sistema de drenaje o en alguna zona donde se acumula humedad. En ese caso, lo mejor es revisar el manual del fabricante y, si es necesario, solicitar asistencia técnica.

Conclusión

Eliminar los malos olores del frigorífico no requiere magia: combina limpieza completa, secado y prevención con un buen almacenamiento. Con estos pasos, el frigorífico recupera su función principal: conservar alimentos sin que el olor se convierta en un problema.