Educar a un perro no consiste en “corregir” para que sea obediente, sino en enseñarle qué esperamos de él y cómo conseguir cosas buenas cuando lo hace bien. Los resultados más sólidos suelen venir de tres pilares: coherencia, paciencia y refuerzo (recompensas claras y a tiempo). A continuación tienes consejos que funcionan en la práctica y que puedes adaptar a la edad y el carácter de tu compañero.

Empieza por lo básico: claridad y rutina

Antes de pedir trucos, tu perro necesita entender el día a día. Una rutina estable reduce la ansiedad y acelera el aprendizaje. Define horarios razonables para comida, salidas y momentos de juego. Cuando el entorno es predecible, es más fácil que el perro se centre en lo que tú quieres enseñar.

Además, decide desde el principio qué señales usarás para las conductas. Por ejemplo: una palabra corta para “sentado”, otra para “ven” y una para “quieto”. Si cambias de términos, el perro se confunde y aprende más lento.

Refuerzo positivo: recompensa sin sobornar

Recompensar no significa “darle comida por todo”, sino asociar una conducta concreta con una consecuencia agradable. Funciona especialmente bien cuando la recompensa llega inmediatamente después de la acción correcta. Con el tiempo, puedes ir espaciando las recompensas y mantener la motivación con caricias, juego o elogios.

Una idea útil: prepara pequeñas recompensas fáciles de consumir. Así puedes entrenar varias repeticiones sin interrumpir demasiado.

Entrena en sesiones cortas y con éxito

Las sesiones largas suelen frustrar a ambos. Mejor pocas repeticiones, con descansos, y procurando que el perro acierte la mayoría de veces. Si no entiende, probablemente el ejercicio está demasiado difícil o el contexto (ruidos, distracciones) es abrumador.

Cuando notes que se equivoca, vuelve un paso atrás: reduce la distracción, acorta el ejercicio o utiliza una pista (gesto o movimiento) para guiarle. La meta es que el perro aprenda la conexión entre “lo hago” y “pasa algo bueno”.

Enseña con consistencia: misma regla, mismo resultado

Muchos problemas de convivencia no se deben a “mala conducta”, sino a reglas poco claras. Si hoy se permite algo y mañana se prohíbe, el perro no puede aprender con seguridad.

Coordina a todas las personas de la casa: si unas animan a saltar y otras lo regañan, el perro recibirá mensajes contradictorios. La coherencia es especialmente importante en:

Salto para saludar

para saludar Correa y paseos

y paseos Solicitar comida en mesa

en mesa Límite del sofá/cama

Prioriza la “gestión” del entorno antes de reñir

Si tu perro practica una conducta no deseada una y otra vez, es probable que se refuerce sola. Por eso, muchas veces la mejor educación es prevenir: ofrece alternativas, usa barreras cuando haga falta y reduce oportunidades de error.

Por ejemplo, si tiende a morder cosas de la casa, retira el acceso a lo que no quieras que toque y proporciona masticables adecuados para que descargue la energía de forma segura.

La correa: entrena para pasear con calma

Caminar tirando no es “dominancia”; suele ser una mezcla de emoción, falta de hábito y búsqueda de estímulos. Empieza en un entorno tranquilo y trabaja la idea de que avanzar acompañado tiene recompensa.

Un enfoque práctico consiste en:

Recompensar cuando el perro camina cerca sin tirar.

Corregir el “tirón” cambiando de ritmo o dirección para que tirar no le lleve a donde quiere.

Reforzar el retorno a tu lado cuando se despiste.

Con el tiempo, aumenta gradualmente la dificultad: más distancia, más pasillos, y luego paseos con más estímulos.

“Ven” y “quédate”: seguridad primero

El recuerdo (“ven”) es una habilidad crucial para la seguridad. En vez de usarlo solo cuando toca regañar, entrena el comando como algo agradable: llama, recompensa y termina con una experiencia positiva. Así el perro no asocia “ven” con algo desagradable.

Para “quédate”, comienza con duraciones muy cortas y repite con éxito. La calma se construye por pasos: si intentas aguantar mucho desde el inicio, aumentas la probabilidad de que el perro falle y eso dificulta el aprendizaje.

Cuida el equilibrio: ejercicio mental y físico

Un perro con energía acumulada aprende peor porque está demasiado activado. Asegura actividad física adecuada a su edad y condición, y añade trabajo mental: juegos de olfato, búsqueda de premios y ejercicios breves de obediencia. El cansancio “bien dirigido” facilita que el entrenamiento sea más efectivo.

Cuándo pedir ayuda profesional

Si aparecen agresividad, miedo intenso o problemas de control que te superan, es recomendable buscar apoyo de un profesional del comportamiento canino. Una intervención temprana y bien planteada evita que los problemas se consoliden.

Resumen: educar funciona cuando das información clara, refuerzas lo correcto en el momento adecuado, evitas oportunidades de error y entrenas con constancia. Con estos principios, verás progresos reales y una convivencia más tranquila y feliz.