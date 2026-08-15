La Cámara Alta convoca de nuevo al ministro del Interior en la Comisión de Interior ante el choque institucional entre el Ejecutivo y la mayoría absoluta del Partido Popular.

La tensión entre el Gobierno de España y la Cámara Alta ha sumado un nuevo episodio tras la decisión del Senado, impulsada por la mayoría absoluta del Partido Popular, de volver a citar al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. La nueva convocatoria se ha fijado para el próximo jueves 20 de agosto a las 11:00 horas ante la Comisión de Interior, con el objetivo de que informe sobre la gestión desplegada por su departamento ante la crisis migratoria registrada en Ceuta a finales de julio.

Reincidencia en la citación tras la «silla vacía»

La nueva fecha se produce apenas unos días después de que el titular de Interior no acudiera a la cita fijada para el pasado miércoles 12 de agosto ante la misma comisión parlamentaria. En aquella ocasión, Marlaska dejó la «silla vacía» justificando su ausencia por «circunstancias obvias» y argumentando que la prioridad del Ejecutivo era comparecer a petición propia a finales de agosto en el Congreso de los Diputados.

A pesar de sus declaraciones públicas defendiendo la «voluntad de seguir cumpliendo nuestras responsabilidades hacia el Parlamento», la ausencia del ministro fue calificada por los populares como una «falta de respeto», advirtiendo de la posibilidad de adoptar medidas políticas y legales, entre las que se contempla acudir al Tribunal Constitucional mediante un recurso de amparo.

El conflicto de competencias entre el Congreso y el Senado

Detrás de este desencuentro subyace un choque de criterios sobre la prevalencia institucional:

Posición del Ejecutivo: Sostiene que la Cámara Baja es el órgano prevalente y que las explicaciones sobre los acontecimientos del 30 y 31 de julio se darán de forma agrupada en el Congreso por parte de los ministros de Interior, Exteriores, Defensa y Presidencia.

Sostiene que la Cámara Baja es el órgano prevalente y que las explicaciones sobre los acontecimientos del 30 y 31 de julio se darán de forma agrupada en el Congreso por parte de los ministros de Interior, Exteriores, Defensa y Presidencia. Posición de la Presidencia del Senado: Niega tal jerarquía y defiende la obligación constitucional de los miembros del Gobierno de atender los requerimientos de la cámara ante la que son citados.

Calendario de comparecencias de la próxima semana

La ofensiva parlamentaria acordada por el Grupo Popular en el Senado no se limita a la figura de Grande-Marlaska. La agenda prevista para los próximos días incluye el requerimiento a otros miembros clave del Gabinete:

José Manuel Albares (Asuntos Exteriores): Citado para el lunes 17 de agosto.

Citado para el lunes 17 de agosto. Margarita Robles (Defensa): Convocada para el martes 18 de agosto.

Respecto a la titular de Defensa, la ministra envió una misiva al presidente del Senado, Pedro Rollán, solicitando un aplazamiento hasta el inicio del periodo ordinario de sesiones tras el verano, argumentando la necesidad de disponer de más tiempo para recabar la información precisa sobre la actuación de su departamento.