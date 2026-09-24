La Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) ha publicado los resultados de la nueva edición del sorteo de Lototurf correspondiente al jueves 24 de septiembre de 2026. Los datos difundidos se han obtenido de las fuentes oficiales de la entidad organizadora.

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La combinación se ha consignado en los registros oficiales y se ha procedido al escrutinio conforme a los procedimientos habituales. En Ceuta, los participantes y puntos de venta locales podrán verificar sus boletos en las administraciones autorizadas.

El presente boletín se limita a reproducir la información facilitada por SELAE sin incorporación de datos adicionales ni cantidades económicas no incluidas en la comunicación oficial.

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Se recuerda que cualquier reclamación o verificación deberá dirigirse a la estructura administrativa establecida por SELAE y a los canales oficiales publicados por la entidad.

Combinación ganadora: 01, 09, 10, 11, 13, 30 — Caballo ganador: 6 — Reintegro: 8

Escrutinio y categorías de premios de Lototurf

El escrutinio se ha realizado por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Las categorías de premios se determinan en función de los aciertos sobre la combinación y de la coincidencia del caballo ganador. La asignación concreta de importes y la relación de boletos premiados figuran en el detalle oficial publicado por SELAE.

En Ceuta, los titulares de boletos con aciertos deberán consultar la relación oficial para conocer la categoría asignada a cada boleto y los procedimientos de cobro aplicables.

Mecánica de juego, modalidades de apuesta y coste del boleto

Lototurf se juega seleccionando 6 números entre el 1 y el 31 y un caballo entre el 1 y el 12. La edición objeto de esta nota fue la celebrada el jueves 24 de septiembre de 2026 y su combinación ganadora queda recogida más arriba.

La jugada básica consiste en una apuesta sencilla cuyo coste se ha establecido en 1 € por apuesta. Existen modalidades múltiples y combinadas que permiten apostar varias combinaciones en un mismo boleto; los detalles y tarifas adicionales se facilitan en las condiciones oficiales de SELAE.

Procedimiento administrativo de cobro y retenciones fiscales

Los premios podrán ser cobrados conforme a los procedimientos administrativos establecidos por SELAE en las administraciones y puntos de cobro autorizados. El plazo para la presentación y cobro de los boletos premiados será de 90 días naturales desde la fecha del sorteo.

Las retenciones fiscales se aplicarán según la normativa vigente. Existe un umbral exento establecido por la Agencia Tributaria; la determinación de su alcance y la retención aplicable deberán consultarse en las fuentes oficiales competentes.

Contexto institucional y periodicidad del sorteo

Lototurf es un sorteo organizado por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Su periodicidad habitual es semanal, con celebración dominical en la programación estándar; en esta ocasión la extracción se ha efectuado el jueves indicado en la cabecera.

El impacto para Ceuta se limita a los participantes locales y a los puntos de venta de la ciudad, que deberán regirse por las instrucciones y canales de SELAE para cualquier gestión relacionada con premios y reclamaciones.

Verificación oficial

La información oficial puede ser verificada en el sitio de la organización: Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Este medio no se responsabiliza de posibles errores; la fuente oficial es Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

Este medio no se hace responsable de posibles errores u omisiones; la única lista oficial válida es la que facilita Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

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