Señal del sorteo: RTVE · Loterías y Apuestas del Estado
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El sorteo de Lotería Nacional ha finalizado. Estos son los números premiados y las cuantías:
Resultado del sorteo
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1er Premio: 21012 30.000,00 € al décimo
2º Premio: 37776 6.003,00 € al décimo
Reintegros: 256
|Categoría
|Acertantes
|Premio
|1er Premio
|1
|30.000,00 €
|2º Premio
|1
|6003,00 €
|Reintegro
|1
|3,00 €
DIRECTO FINALIZADO 1 actualizaciones
Números premiados y cuantías.
1er Premio: 21012 30.000,00 € al décimo
2º Premio: 37776 6.003,00 € al décimo
Reintegros: 256
|Categoría
|Acertantes
|Premio
|1er Premio
|1
|30.000,00 €
|2º Premio
|1
|6003,00 €
|Reintegro
|1
|3,00 €