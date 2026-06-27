La Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) ha facilitado los datos oficiales correspondientes a la nueva edición de la Lotería Nacional celebrada el sábado 27 de junio de 2026. El escrutinio y la publicación se han realizado conforme a los procedimientos administrativos habituales establecidos por el organismo. La información disponible ha sido utilizada para la elaboración de este resumen informativo con carácter meramente informativo y administrativo. Los resultados se ofrecen con base en la comunicación oficial de la SELAE.

Primer premio: 600000

Reintegros: 6, 7, 8

Escrutinio completo y números premiados del sábado 27 de junio de 2026

En el sorteo de Lotería Nacional del sábado 27 de junio de 2026 se ha consignado como primer premio el número 600000. No ha sido facilitada información sobre segundo premio en la comunicación oficial y, por tanto, dicha categoría se omite en este resumen. Los reintegros extraídos y comunicados oficialmente corresponden a los décimos cuyos últimos dígitos son 6, 7 y 8.

Mecánica de juego, modalidades de apuesta y coste del boleto

La Lotería Nacional se juega mediante billete dividido en décimos. Cada billete consta de un número de cinco cifras y se emite en series; cada serie se comercializa por fracciones que constituyen los décimos. Los sorteos se celebran con periodicidad establecida: los jueves se habilitan premios de cuantía menor y los sábados se programan sorteos con premios de mayor repercusión. El coste del boleto depende de la serie y de la fracción adquirida; el importe abonado corresponde a la participación en la fracción del billete comprada.

Procedimiento administrativo de cobro y retenciones fiscales

Los premios podrán ser cobrados en las oficinas habilitadas por SELAE o en las entidades colaboradoras autorizadas. Para el cobro deberá presentarse la documentación requerida y el billete o décimo original. Los premios caducan a los tres meses desde el día siguiente al sorteo, plazo que equivale a 90 días naturales para la presentación de la reclamación y el cobro. Las retenciones aplicables se ajustarán a la normativa tributaria vigente; se tendrá en cuenta el umbral de exención establecido por la Agencia Tributaria en cada momento.

Contexto institucional y periodicidad del sorteo

La gestión del sorteo corresponde a la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). En el ámbito español existen operadores alternativos, como la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), que gestionan otros productos de juego y sorteos con normativa propia. La Lotería Nacional mantiene una periodicidad regular con celebraciones semanales y ediciones especiales según calendario oficial.

Verificación oficial

Los resultados deberán ser verificados en la comunicación oficial de la entidad responsable. Este medio no se responsabiliza de posibles errores; la fuente oficial es la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Para consulta y verificación se remite al sitio oficial: Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

Este medio no se hace responsable de posibles errores u omisiones; la única lista oficial válida es la que facilita Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Loterías y Apuestas del Estado (SELAE)