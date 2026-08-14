Se informa que la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) ha publicado los resultados de la nueva edición de sus sorteos celebrados el viernes 14 de agosto de 2026. Los datos facilitados por la entidad han sido consignados a continuación para su consulta informativa y administrativa.

Los resultados proceden de la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y se reproducen según la comunicación oficial emitida por la entidad el mismo día del sorteo. Se recuerda que la comprobación de los billetes y cartones debe realizarse en los puntos de venta autorizados y en la web oficial de JuegosONCE.

Combinación y números premiados

Super 11: 12, 13, 14, 15, 19, 23, 24, 28, 29, 31, 32, 37, 40, 44, 58, 63, 65, 66, 68, 82.

Triplex de la ONCE: 082.

Eurojackpot (según listado ONCE): 05, 26, 28, 30, 40 · Soles 03, 06.

Escrutinio y categorías de premios de ONCE

Se indica que los premios y las categorías correspondientes a cada producto se encuentran disponibles para su verificación en los puntos de venta autorizados y en la web de JuegosONCE. El plazo de canje de los premios se establece en tres meses (90 días naturales) desde la fecha del sorteo, contado desde el 14 de agosto de 2026.

Super 11

Se comunica que la combinación ganadora del Super 11 corresponde a los números consignados anteriormente. Los ganadores y las cuantías aplicables deberán ser comprobados conforme al escrutinio oficial publicado por la ONCE en sus canales autorizados. El canje deberá efectuarse dentro del plazo indicado.

Triplex de la ONCE

Se notifica que el número premiado del Triplex de la ONCE es el 082. La comprobación de la validez del billete y las condiciones de cobro se realizará en los puntos de venta autorizados o en la web de JuegosONCE dentro del plazo de canje establecido.

Eurojackpot

Se relacionan los números difundidos en el listado proporcionado: 05, 26, 28, 30, 40 con Soles 03 y 06. La información se reproduce según la comunicación disponible; la verificación de premios dependerá del procedimiento oficial publicado por la organización responsable de dicho producto.

Mecánica de juego, modalidades de apuesta y coste del boleto

Se recuerda que la mecánica, las modalidades de apuesta y el coste de los boletos son establecidos por la ONCE para cada producto. La información detallada sobre participación, combinaciones válidas y precios se encuentra recogida en la normativa y en la documentación divulgada por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE).

Procedimiento administrativo de cobro y retenciones fiscales

Se informa que los cobros deberán tramitarse en los canales habilitados por la ONCE dentro del plazo máximo de 90 días naturales desde la fecha del sorteo. Las cantidades sujetas a retención o tributación se ajustarán a la normativa vigente y al umbral exento establecido por la Agencia Tributaria.

Contexto institucional y periodicidad del sorteo

Se recuerda que la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) gestiona de forma periódica diversos productos de juego. Otras modalidades nacionales son gestionadas por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), cada una con normativa y calendario propios.

Verificación oficial

Se recomienda que la comprobación definitiva de resultados y el detalle de los premios se realice únicamente en las fuentes oficiales. Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). Este medio no se responsabiliza de posibles errores; la fuente oficial es Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE).

Este medio no se hace responsable de posibles errores u omisiones; la única lista oficial válida es la que facilita Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE).