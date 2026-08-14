Se informa, con base en los datos facilitados por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), que se ha celebrado la nueva edición del sorteo Euromillones correspondiente al viernes 14 de agosto de 2026. El escrutinio oficial se ha efectuado conforme a los procedimientos establecidos por la entidad gestora y los socios europeos del juego.

Las cifras y códigos que se recogen a continuación han sido publicados por Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) en su comunicado oficial. Se recuerda que ONCE gestiona otros productos de juego distintos a Euromillones.

Combinación ganadora: 05 – 29 – 39 – 48 – 49 · Números Estrella: 04 · 08 · El Millón: FFW60872

Escrutinio y categorías de premios de Euromillones

Se informa que la combinación indicada constituye la combinación ganadora del sorteo celebrado el 14 de agosto de 2026. A efectos de reparto de premios, se han definido trece categorías según el número de aciertos en números y estrellas:

5 números + 2 Estrellas (5+2)

5 números + 1 Estrella (5+1)

5 números (5+0)

4 números + 2 Estrellas (4+2)

4 números + 1 Estrella (4+1)

4 números (4+0)

3 números + 2 Estrellas (3+2)

2 números + 2 Estrellas (2+2)

3 números + 1 Estrella (3+1)

3 números (3+0)

1 número + 2 Estrellas (1+2)

2 números + 1 Estrella (2+1)

2 números (2+0)

Mecánica de juego, modalidades de apuesta y coste del boleto

Se recuerda que la mecánica de Euromillones exige la selección de cinco números entre el 1 y el 50 y dos Números Estrella entre el 1 y el 12. Los sorteos se celebran los martes y los viernes. El precio de la apuesta simple se sitúa en 2,50 €; en España se ofrece adicionalmente la participación en El Millón por 1 € más en el boleto. Se informa que el bote mínimo garantizado se establece en 17 millones de euros. El Millón consiste en un código alfanumérico que sortea un premio fijo de 1.000.000 € entre los boletos jugados en España; en la presente edición el código agraciado es FFW60872.

Procedimiento administrativo de cobro y retenciones fiscales

Se establece que los premios deberán ser reclamados dentro del plazo de 90 días naturales desde la fecha del sorteo, conforme a la normativa vigente. Los importes podrán cobrarse en los puntos de venta autorizados o en las oficinas habilitadas por Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Las cantidades superiores al umbral exento fijado por la Agencia Estatal de Administración Tributaria estarán sujetas a las retenciones y tributaciones legalmente aplicables; las cantidades por debajo del umbral exento no estarán sometidas a retención.

Contexto institucional y periodicidad del sorteo

Se indica que la comercialización y gestión de Euromillones en España corresponde a Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), en coordinación con los operadores de los países participantes. Los sorteos se celebran con periodicidad semanal, los martes y viernes, y se rigen por los acuerdos transnacionales del consorcio Euromillones.

Verificación oficial

Para verificación se remite a la información oficial publicada por la entidad gestora: Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Este medio no se responsabiliza de posibles errores; la fuente oficial es Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).