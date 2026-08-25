El Ministerio para la Transición Ecológica publica hoy, 26 de agosto de 2026, los precios de carburantes en Ceuta tras analizar 10 estaciones: Gasolina 95 media 1.563 €/L (mín. 1.549, máx. 1.568), Gasolina 98 1.595 €/L y Diésel (Gasóleo A) media 1.694 €/L. Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica.

Elegir la estación más barata puede suponer un ahorro real: la diferencia máxima para la 95 es de 0,019 €/L (1,568–1,549), que en un depósito de 50 litros supone aproximadamente 0,95 €; para la 98 la diferencia es de 0,008 €/L (ahorro ≈ 0,40 € por 50 L) y en diésel la variación máxima es también 0,019 €/L (≈ 0,95 € por 50 L). Estos cálculos parten de los precios publicados hoy.

Las gasolineras más baratas hoy

Gasolina 95

ON365 (Muelle Alfau, s/n, Ceuta): 1.549 €/L

(Muelle Alfau, s/n, Ceuta): ON365 (Avenida Teniente Gral Muslera, s/n, Ceuta): 1.549 €/L

(Avenida Teniente Gral Muslera, s/n, Ceuta): CEPSA (Avenida Martinez Catena s/n–frente Playa del Chorrillo, s/n, Ceuta): 1.564 €/L

(Avenida Martinez Catena s/n–frente Playa del Chorrillo, s/n, Ceuta): CEPSA (Avenida Gonzalez Tablas, s/n, Ceuta): 1.564 €/L

(Avenida Gonzalez Tablas, s/n, Ceuta): SHELL Catena (Avenida Martinez Catena, 6, Ceuta): 1.567 €/L

La horquilla para la 95 hoy es de 1.549 a 1.568 €/L, una diferencia de 19 céntimos por litro que puede notarse en el gasto mensual según el uso del vehículo.

Gasolina 98

ON365 (Muelle Alfau, s/n, Ceuta): 1.589 €/L

(Muelle Alfau, s/n, Ceuta): ON365 (Avenida Teniente Gral Muslera, s/n, Ceuta): 1.589 €/L

(Avenida Teniente Gral Muslera, s/n, Ceuta): SHELL Catena (Avenida Martinez Catena, 6, Ceuta): 1.597 €/L

(Avenida Martinez Catena, 6, Ceuta): SHELL Muelle Dato (Avenida Muelle Dato, 8, Ceuta): 1.597 €/L

(Avenida Muelle Dato, 8, Ceuta): SHELL Punta Almina (Avenida Muelle Cañonero Dato, s/n, Ceuta): 1.597 €/L

La 98 se mueve hoy entre 1.589 y 1.597 €/L; la variación es menor que en la 95, pero sigue siendo útil comparar si llenas con frecuencia.

Diésel

ON365 (Muelle Alfau, s/n, Ceuta): 1.679 €/L

(Muelle Alfau, s/n, Ceuta): ON365 (Avenida Teniente Gral Muslera, s/n, Ceuta): 1.679 €/L

(Avenida Teniente Gral Muslera, s/n, Ceuta): CEPSA (Avenida Martinez Catena s/n–frente Playa del Chorrillo, s/n, Ceuta): 1.694 €/L

(Avenida Martinez Catena s/n–frente Playa del Chorrillo, s/n, Ceuta): CEPSA (Avenida Gonzalez Tablas, s/n, Ceuta): 1.694 €/L

(Avenida Gonzalez Tablas, s/n, Ceuta): SHELL Catena (Avenida Martinez Catena, 6, Ceuta): 1.698 €/L

El diésel mantiene una media de 1.694 €/L y las estaciones ON365 ofrecen hoy el tramo más barato con 1.679 €/L.

Las más caras

Estaciones con la Gasolina 95 más elevada en el listado de hoy:

MOEVE (Avenida Juan de Borbon, 27, Ceuta): 1.568 €/L

(Avenida Juan de Borbon, 27, Ceuta): DISA Puerto (Avenida Cañonero Dato, 10, Ceuta): 1.567 €/L

(Avenida Cañonero Dato, 10, Ceuta): DISA Varadero (Avenida Muelle Cañonero Dato, 10, Ceuta): 1.567 €/L

Consejos

Comprueba el carburante que utiliza tu vehículo : 95, 98 y diésel muestran comportamientos distintos en precio.

: 95, 98 y diésel muestran comportamientos distintos en precio. Consulta el precio justo antes de salir : los importes publicados pueden actualizarse varias veces al día.

: los importes publicados pueden actualizarse varias veces al día. Valora el recorrido : si la estación más barata está lejos, calcula si el ahorro compensa el coste del trayecto.

: si la estación más barata está lejos, calcula si el ahorro compensa el coste del trayecto. Fuente oficial: la selección y los precios proceden del Ministerio para la Transición Ecológica.

Dime si repostarás 95, 98 o diésel y en qué zona de Ceuta te mueves; te propongo una ruta práctica con las opciones más baratas de hoy.

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