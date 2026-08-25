El IBEX 35 cerró el martes, 25 de agosto de 2026 en 20.056,60 puntos, con una pérdida de 42,00 puntos (-0,21%), según los datos de Yahoo Finance.

La sesión arrancó en 20.189,00, alcanzó un máximo intradía de 20.202,00 y un mínimo de 20.000,30.

Cómo cerró el IBEX 35

Tras una apertura por encima del nivel de referencia, el índice intentó mantener el avance intradía pero no encontró continuidad y prevalecieron las ventas en la segunda mitad de la jornada. El rango intradía —entre 20.202,00 y 20.000,30— fue reducido, lo que sugiere que las oscilaciones respondieron más a ajustes tácticos que a una revaluación de fondo. El cierre quedó por debajo del último cierre, en 20.098,60 puntos, lo que intensifica la presión a corto plazo sobre el selectivo. En términos prácticos, los inversores optaron por una postura defensiva y la sesión terminó correctiva.

La foto de la jornada

Apertura: 20.189,00 puntos

20.189,00 puntos Máximo intradía: 20.202,00 puntos

20.202,00 puntos Mínimo intradía: 20.000,30 puntos

20.000,30 puntos Cierre: 20.056,60 puntos

20.056,60 puntos Variación: -42,00 puntos (-0,21%)

Cita: “Los datos de cierre y evolución intradía corresponden a Yahoo Finance para la sesión del 25 de agosto de 2026.”

Evolución de la semana

En la última semana el IBEX 35 ha alternado avances y retrocesos sin consolidar un impulso sostenido.

Mirando las cinco sesiones más recientes:

19 de agosto: cierre en 19.847,50 (con máxima de 19.983,20 y mínimo de 19.821,20)

cierre en 19.847,50 (con máxima de 19.983,20 y mínimo de 19.821,20) 20 de agosto: 19.811,00 (mínimo en 19.783,80)

19.811,00 (mínimo en 19.783,80) 21 de agosto: 19.961,50 (reacción alcista tras un mínimo de 19.863,00)

19.961,50 (reacción alcista tras un mínimo de 19.863,00) 24 de agosto: 20.098,60 (recuperación con mínimo en 19.957,30)

20.098,60 (recuperación con mínimo en 19.957,30) 25 de agosto: 20.056,60 (retroceso del -0,21%)

El balance semanal muestra intentos de recuperación por encima de los 20.000 puntos que no han sido sostenidos. Técnicamente, la zona de 20.000 actúa como soporte psicológico; la resistencia más próxima queda alrededor de los 20.200, niveles que el índice no ha consolidado esta semana. La serie de sesiones apunta a una fase de toma de beneficios y de ajuste de posiciones antes de un posible reintento alcista.

Euríbor y mercados

El Euríbor sigue siendo la referencia para las hipotecas variables y condiciona la percepción del coste de la financiación en la zona euro.

Los movimientos bursátiles responden en parte a la combinación entre apetito por riesgo y prudencia sobre el calendario de tipos: cuando las expectativas sobre la trayectoria de la política monetaria quedan difusas, la volatilidad tiende a aumentar y las ganancias se corrigen con mayor rapidez.

El IBEX 35 cierra el martes 25 de agosto en 20.056,60 puntos, corrigiendo frente a la sesión anterior y consolidando cautela a corto plazo mientras persiste el debate sobre el coste de la financiación.

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