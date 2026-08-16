22:00 La 1: «Taron Egerton es Robin Hood» abre la noche; a las 23:45 sigue «El Escuadrón Suicida».

La parrilla de este domingo plantea opciones claras: informativos y deportes para quienes buscan contexto, y cine o ficción para quienes quieren desconectar. En la franja principal, La 1 y laSexta concentran los títulos de mayor atractivo masivo; Telecinco y Antena 3 mantienen el pulso informativo y el espacio de entretenimiento. Si prefieres ordenar la noche antes de decidir, empieza por los telediarios; si buscas liberar tensión, apunta al cine. Esta división no impone horario rígido: puedes alternar según energía y compañía.

Si dudas entre dos planes, la regla práctica es simple.

Para quien disfruta del misterio, Cuarto Milenio en Cuatro ofrece dos pases seguidos (21:15 y 21:45) que facilitan la conversación en la sobremesa. Y si la intención es cerrar con humor e irreverencia, Torrente 4 en laSexta a las 23:15 cumple ese papel sin matices.

La 1

20:25 Aqui la tierra

Aqui la tierra 20:55 Telediario 2

Telediario 2 21:50 Teledeporte 2

Teledeporte 2 22:00 Taron Egerton es Robin Hood

Taron Egerton es Robin Hood 23:45 El Escuadrón Suicida

Imprescindibles:

22:00 Taron Egerton es Robin Hood (cine con gancho de domingo).

Taron Egerton es Robin Hood (cine con gancho de domingo). 23:45 El Escuadrón Suicida (plan más oscuro y de ritmo alto).

La 2

20:40 De tapas por España

De tapas por España 21:30 El Tricicle, 40 años y punto final

El Tricicle, 40 años y punto final 22:25 Me meto en un jardín

Me meto en un jardín 23:15 Me meto en un jardín

Imprescindibles:

21:30 El Tricicle, 40 años y punto final (comedia y celebración).

El Tricicle, 40 años y punto final (comedia y celebración). 22:25 Me meto en un jardín (alternativa tranquila para bajar revoluciones).

Antena 3

21:00 A3 Noticias Fin de Semana

A3 Noticias Fin de Semana 21:45 Deportes 2

Deportes 2 21:55 Tu tiempo con Roberto Brasero

Tu tiempo con Roberto Brasero 22:10 Se acerca el final de ‘Una nueva vida’

Imprescindible:

22:10 Se acerca el final de ‘Una nueva vida’ (si sigues la historia, este es el tramo clave).

Cuatro

20:00 Noticias Cuatro 2

Noticias Cuatro 2 20:50 El desmarque Cuatro

El desmarque Cuatro 21:05 El tiempo

El tiempo 21:15 Cuarto Milenio

Cuarto Milenio 21:45 Cuarto Milenio

Imprescindibles:

21:15 Cuarto Milenio (doble ración para engancharte sin esperas).

Cuarto Milenio (doble ración para engancharte sin esperas). 21:45 Cuarto Milenio (continuación directa: no pierdes el hilo).

Telecinco

21:00 Informativos Telecinco

Informativos Telecinco 21:30 El desmarque Telecinco

El desmarque Telecinco 21:40 El tiempo

El tiempo 22:00 First Dates

Imprescindible:

22:00 First Dates (si quieres un plan ligero y conversación fácil).

laSexta

20:00 laSexta Noticias Fin de Semana

laSexta Noticias Fin de Semana 20:50 laSexta Meteo

laSexta Meteo 21:10 laSexta Deportes

laSexta Deportes 21:35 Alexandra Jiménez es Blanca en «TOC TOC»

Alexandra Jiménez es Blanca en «TOC TOC» 23:15 Torrente 4: Lethal Crisis

Imprescindibles:

21:35 Alexandra Jiménez es Blanca en «TOC TOC» (entrada con tono de ficción y show).

Alexandra Jiménez es Blanca en «TOC TOC» (entrada con tono de ficción y show). 23:15 Torrente 4: Lethal Crisis (el remate de la noche para reír con acción y sarcasmo).

Cierre rápido: plan recomendado

Para un plan seguro y con ritmo, apuesta por cine en La 1 a las 22:00 y, si queda energía, sigue con la opción que más coincida con tu ánimo: más acción, comedia o misterio. Si prefieres una noche para comentar entre amigos o familia, Cuarto Milenio (Cuatro, 21:15 y 21:45) facilita conversación y teorías para sobremesa.

Si lo que buscas es bajar el telón con irreverencia, «Torrente 4: Lethal Crisis» (laSexta, 23:15) es la opción más directa.