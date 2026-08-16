22:00 La 1: «Taron Egerton es Robin Hood» abre la noche; a las 23:45 sigue «El Escuadrón Suicida».
La parrilla de este domingo plantea opciones claras: informativos y deportes para quienes buscan contexto, y cine o ficción para quienes quieren desconectar. En la franja principal, La 1 y laSexta concentran los títulos de mayor atractivo masivo; Telecinco y Antena 3 mantienen el pulso informativo y el espacio de entretenimiento. Si prefieres ordenar la noche antes de decidir, empieza por los telediarios; si buscas liberar tensión, apunta al cine. Esta división no impone horario rígido: puedes alternar según energía y compañía.
Si dudas entre dos planes, la regla práctica es simple.
Para quien disfruta del misterio, Cuarto Milenio en Cuatro ofrece dos pases seguidos (21:15 y 21:45) que facilitan la conversación en la sobremesa. Y si la intención es cerrar con humor e irreverencia, Torrente 4 en laSexta a las 23:15 cumple ese papel sin matices.
La 1
- 20:25 Aqui la tierra
- 20:55 Telediario 2
- 21:50 Teledeporte 2
- 22:00 Taron Egerton es Robin Hood
- 23:45 El Escuadrón Suicida
Imprescindibles:
- 22:00 Taron Egerton es Robin Hood (cine con gancho de domingo).
- 23:45 El Escuadrón Suicida (plan más oscuro y de ritmo alto).
La 2
- 20:40 De tapas por España
- 21:30 El Tricicle, 40 años y punto final
- 22:25 Me meto en un jardín
- 23:15 Me meto en un jardín
Imprescindibles:
- 21:30 El Tricicle, 40 años y punto final (comedia y celebración).
- 22:25 Me meto en un jardín (alternativa tranquila para bajar revoluciones).
Antena 3
- 21:00 A3 Noticias Fin de Semana
- 21:45 Deportes 2
- 21:55 Tu tiempo con Roberto Brasero
- 22:10 Se acerca el final de ‘Una nueva vida’
Imprescindible:
- 22:10 Se acerca el final de ‘Una nueva vida’ (si sigues la historia, este es el tramo clave).
Cuatro
- 20:00 Noticias Cuatro 2
- 20:50 El desmarque Cuatro
- 21:05 El tiempo
- 21:15 Cuarto Milenio
- 21:45 Cuarto Milenio
Imprescindibles:
- 21:15 Cuarto Milenio (doble ración para engancharte sin esperas).
- 21:45 Cuarto Milenio (continuación directa: no pierdes el hilo).
Telecinco
- 21:00 Informativos Telecinco
- 21:30 El desmarque Telecinco
- 21:40 El tiempo
- 22:00 First Dates
Imprescindible:
- 22:00 First Dates (si quieres un plan ligero y conversación fácil).
laSexta
- 20:00 laSexta Noticias Fin de Semana
- 20:50 laSexta Meteo
- 21:10 laSexta Deportes
- 21:35 Alexandra Jiménez es Blanca en «TOC TOC»
- 23:15 Torrente 4: Lethal Crisis
Imprescindibles:
- 21:35 Alexandra Jiménez es Blanca en «TOC TOC» (entrada con tono de ficción y show).
- 23:15 Torrente 4: Lethal Crisis (el remate de la noche para reír con acción y sarcasmo).
Cierre rápido: plan recomendado
Para un plan seguro y con ritmo, apuesta por cine en La 1 a las 22:00 y, si queda energía, sigue con la opción que más coincida con tu ánimo: más acción, comedia o misterio. Si prefieres una noche para comentar entre amigos o familia, Cuarto Milenio (Cuatro, 21:15 y 21:45) facilita conversación y teorías para sobremesa.
Si lo que buscas es bajar el telón con irreverencia, «Torrente 4: Lethal Crisis» (laSexta, 23:15) es la opción más directa.