16 de agosto: el santoral católico celebra a San Roque, patrón invocado frente a las epidemias y protector tradicional de los perros.

Se le pide intercesión en periodos de enfermedad y su figura sigue presente en celebraciones y oraciones familiares.

San Roque

Las fuentes medievales sitúan a San Roque en la Europa de las grandes pestes: su fama procede de relatos de un peregrinaje penitente y del auxilio que prestó a enfermos durante esos brotes. Los testimonios hagiográficos subrayan la caridad activa como rasgo definitorio de su culto.

Un rasgo recurrente en la devoción es su invocación contra las enfermedades; la tradición lo nombra como abogado ante el contagio y muchas familias lo incluyen en plegarias y novenas en tiempos de alarma sanitaria.

También se le vincula a los perros: la iconografía y las leyendas populares muestran a menudo a un can que atiende al santo, motivo por el que en algunos lugares se bendicen animales o se encomienda su protección. Además, su figura ha inspirado prácticas de penitencia y asistencia al enfermo, que combinan oración y ayuda material.

Otros santos que se celebran el 16 de agosto

San Esteban I de Hungría : rey santo, gran referente cristiano en Hungría, vinculando gobierno y evangelización.

: rey santo, gran referente cristiano en Hungría, vinculando gobierno y evangelización. San Armagilo : santo vinculado a la tradición eclesial medieval en Francia.

: santo vinculado a la tradición eclesial medieval en Francia. San Arsacio : figura santoral de tradición antigua, asociada al testimonio cristiano en la Iglesia.

: figura santoral de tradición antigua, asociada al testimonio cristiano en la Iglesia. Santa Beatriz da Silva : fundadora vinculada a la renovación de la vida religiosa en su contexto ibérico.

: fundadora vinculada a la renovación de la vida religiosa en su contexto ibérico. San Frambaldo de Le Mans : santo asociado a la historia cristiana de la región de Le Mans .

: santo asociado a la historia cristiana de la región de . Santa Rosa Fan Hui : mártir china, ejemplo de fidelidad en la persecución según la tradición hagiográfica.

: mártir china, ejemplo de fidelidad en la persecución según la tradición hagiográfica. Santa Serena : santa venerada por la tradición antigua con memoria propia en el santoral.

: santa venerada por la tradición antigua con memoria propia en el santoral. San Teodoro de Sión (s. IV): santo de época antigua, relacionado con la memoria cristiana de Sión .

(s. IV): santo de época antigua, relacionado con la memoria cristiana de . San Teódulo de Grammont : santo tradicionalmente ligado a Grammont .

: santo tradicionalmente ligado a . San Tito el diácono : diácono, recordado por su servicio en el ministerio eclesial.

: diácono, recordado por su servicio en el ministerio eclesial. Beato Ángel Agustín Mazzinghi : beato de tradición católica, reconocido por su testimonio cristiano.

: beato de tradición católica, reconocido por su testimonio cristiano. Beato Enrique García Beltrán : beato de memoria local y eclesial por su vida y entrega.

: beato de memoria local y eclesial por su vida y entrega. Beato Gabriel Sanchís Mompó : beato vinculado a la historia religiosa de su tiempo.

: beato vinculado a la historia religiosa de su tiempo. Beato Juan de Santa Marta : beato con memoria devocional por su vida en la Iglesia.

: beato con memoria devocional por su vida en la Iglesia. Beato Juan Bautista Ménestrel : beato recordado por su fidelidad y servicio.

: beato recordado por su fidelidad y servicio. Beato Lorenzo el Coracero : beato con apelativo tradicional, asociado al testimonio cristiano.

: beato con apelativo tradicional, asociado al testimonio cristiano. Beata Petra de San José Pérez Florido : beata de piedad y entrega, con identidad propia en la devoción.

: beata de piedad y entrega, con identidad propia en la devoción. Beato Plácido García Gilabert : beato recordado por su vida cristiana y su entrega.

: beato recordado por su vida cristiana y su entrega. Beato Radulfo de Fusteia : beato de tradición medieval, reconocido en la memoria del santoral.

: beato de tradición medieval, reconocido en la memoria del santoral. Beato Simón Bokusai Kiota y compañeros: grupo de beatos, ejemplo de testimonio en comunidad.

Patronazgos y tradiciones de San Roque

En la devoción popular, San Roque se solicita como patrono de los perros y como abogado contra las enfermedades. En muchas comunidades se mantiene la costumbre de acudir a su intercesión en momentos de preocupación sanitaria y de incluirlo en procesiones y rogativas locales.

La figura recuerda además una práctica concreta: acompañar al enfermo con caridad, combinando oración y ayuda efectiva. En ciertos lugares se conservan ritos de bendición de animales o actos comunitarios que mantienen viva esa doble dimensión del culto.