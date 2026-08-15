16 de agosto: el santoral católico celebra a San Roque, patrón invocado frente a las epidemias y protector tradicional de los perros.
Se le pide intercesión en periodos de enfermedad y su figura sigue presente en celebraciones y oraciones familiares.
San Roque
Las fuentes medievales sitúan a San Roque en la Europa de las grandes pestes: su fama procede de relatos de un peregrinaje penitente y del auxilio que prestó a enfermos durante esos brotes. Los testimonios hagiográficos subrayan la caridad activa como rasgo definitorio de su culto.
Un rasgo recurrente en la devoción es su invocación contra las enfermedades; la tradición lo nombra como abogado ante el contagio y muchas familias lo incluyen en plegarias y novenas en tiempos de alarma sanitaria.
También se le vincula a los perros: la iconografía y las leyendas populares muestran a menudo a un can que atiende al santo, motivo por el que en algunos lugares se bendicen animales o se encomienda su protección. Además, su figura ha inspirado prácticas de penitencia y asistencia al enfermo, que combinan oración y ayuda material.
Otros santos que se celebran el 16 de agosto
- San Esteban I de Hungría: rey santo, gran referente cristiano en Hungría, vinculando gobierno y evangelización.
- San Armagilo: santo vinculado a la tradición eclesial medieval en Francia.
- San Arsacio: figura santoral de tradición antigua, asociada al testimonio cristiano en la Iglesia.
- Santa Beatriz da Silva: fundadora vinculada a la renovación de la vida religiosa en su contexto ibérico.
- San Frambaldo de Le Mans: santo asociado a la historia cristiana de la región de Le Mans.
- Santa Rosa Fan Hui: mártir china, ejemplo de fidelidad en la persecución según la tradición hagiográfica.
- Santa Serena: santa venerada por la tradición antigua con memoria propia en el santoral.
- San Teodoro de Sión (s. IV): santo de época antigua, relacionado con la memoria cristiana de Sión.
- San Teódulo de Grammont: santo tradicionalmente ligado a Grammont.
- San Tito el diácono: diácono, recordado por su servicio en el ministerio eclesial.
- Beato Ángel Agustín Mazzinghi: beato de tradición católica, reconocido por su testimonio cristiano.
- Beato Enrique García Beltrán: beato de memoria local y eclesial por su vida y entrega.
- Beato Gabriel Sanchís Mompó: beato vinculado a la historia religiosa de su tiempo.
- Beato Juan de Santa Marta: beato con memoria devocional por su vida en la Iglesia.
- Beato Juan Bautista Ménestrel: beato recordado por su fidelidad y servicio.
- Beato Lorenzo el Coracero: beato con apelativo tradicional, asociado al testimonio cristiano.
- Beata Petra de San José Pérez Florido: beata de piedad y entrega, con identidad propia en la devoción.
- Beato Plácido García Gilabert: beato recordado por su vida cristiana y su entrega.
- Beato Radulfo de Fusteia: beato de tradición medieval, reconocido en la memoria del santoral.
- Beato Simón Bokusai Kiota y compañeros: grupo de beatos, ejemplo de testimonio en comunidad.
Patronazgos y tradiciones de San Roque
En la devoción popular, San Roque se solicita como patrono de los perros y como abogado contra las enfermedades. En muchas comunidades se mantiene la costumbre de acudir a su intercesión en momentos de preocupación sanitaria y de incluirlo en procesiones y rogativas locales.
La figura recuerda además una práctica concreta: acompañar al enfermo con caridad, combinando oración y ayuda efectiva. En ciertos lugares se conservan ritos de bendición de animales o actos comunitarios que mantienen viva esa doble dimensión del culto.