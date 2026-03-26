Compruebe los resultados de todos los sorteos de la Organización Nacional de Ciegos Españoles, incluyendo las cinco extracciones diarias de Super Once y Triplex

La Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) ha cumplido este jueves 26 de marzo de 2026 con su tradicional cita con la fortuna, repartiendo numerosos premios en sus diferentes modalidades de juego. La jornada ha estado protagonizada por el Cupón Diario, que ofrece un primer premio de 500.000 euros al número y la serie, así como por la intensa actividad de los sorteos de Super Once y Triplex, que cuentan con cinco extracciones repartidas a lo largo de todo el día para ofrecer mayores oportunidades a los participantes.

Los resultados oficiales, validados tras cada una de las celebraciones en el Salón de Sorteos de la institución, determinan el reparto de premios en una jornada de gran seguimiento en toda España. Debido al volumen de extracciones, los datos definitivos y el escrutinio pormenorizado de todas las categorías estarán disponibles para su consulta a partir de las 21:30 horas.

Números premiados del Cupón Diario de la ONCE

El sorteo principal de la jornada ha arrojado la siguiente combinación ganadora para el Cupón Diario de este jueves 26 de marzo:

Número premiado: XXXXX

Serie (La Paga): XXX

Este premio principal se complementa con las recompensas por terminaciones de cuatro, tres y dos cifras, así como los reintegros a la primera y última cifra del número agraciado.

Resultados de los cinco sorteos de Super Once y Triplex

Tanto el Triplex como el Super Once mantienen su estructura de cinco sorteos diarios (Sorteo 1, Sorteo 2, Sorteo 3, Sorteo 4 y Sorteo 5), permitiendo una participación constante durante toda la jornada. A continuación, se detallan los resultados marcados con la combinación ganadora:

Triplex de la ONCE (Resultados de los 5 sorteos)

Sorteo 1 (10:00h): XXX

Sorteo 2 (12:00h): XXX

Sorteo 3 (14:00h): XXX

Sorteo 4 (17:00h): XXX

Sorteo 5 (21:15h): XXX

Super Once (Resultados de los 5 sorteos)

Sorteo 1: X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X

Sorteo 2: X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X

Sorteo 3: X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X

Sorteo 4: X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X

Sorteo 5: X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X

Verificación oficial y exención de responsabilidad

Se recuerda a los apostantes que la información facilitada en este artículo es de carácter informativo. Este medio de comunicación no se hace responsable de los resultados que los usuarios consulten en fuentes que no sean las estrictamente oficiales. Los datos finales podrán ser verificados con total seguridad a partir de las 21:30 horas.

Para proceder al cobro de los premios o realizar una comprobación con validez legal, se recomienda a los poseedores de los boletos acudir a los puntos de venta oficiales de la ONCE o consultar la página web oficial de la organización. Los premios tienen un plazo de caducidad de treinta días naturales y aquellos que superen los 40.000 euros estarán sujetos a la retención legal del 20% correspondiente a la Agencia Tributaria.