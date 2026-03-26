La cúpula de Podemos ha estallado este jueves contra el Ministerio del Interior tras la detención de Serigne Mbaye, activista antirracista y exdiputado de la Asamblea de Madrid. La formación morada califica la intervención policial, ocurrida en el distrito de Villaverde, como una «redada racista» y un acto de hostigamiento político por el color de piel de su militante.

Mientras el partido exige su «inmediata puesta en libertad», fuentes policiales aseguran que la detención se produjo en el marco de un altercado tras un intento de robo.

Versiones encontradas: ¿Perfilamiento racial o altercado policial?

El incidente ha generado dos relatos opuestos sobre lo ocurrido en las puertas del domicilio de Mbaye:

La versión de Podemos: Ione Belarra y Pablo Fernández han denunciado una «persecución policial» sistemática. Señalan directamente al ministro Fernando Grande-Marlaska como responsable de lo que consideran prácticas de perfilamiento racial . Según el partido, Mbaye ya había denunciado ante el Defensor del Pueblo que sufría identificaciones constantes de forma injustificada.

Ione Belarra y Pablo Fernández han denunciado una «persecución policial» sistemática. Señalan directamente al ministro Fernando Grande-Marlaska como responsable de lo que consideran prácticas de . Según el partido, Mbaye ya había denunciado ante el Defensor del Pueblo que sufría identificaciones constantes de forma injustificada. La versión policial: Fuentes de la Policía Nacional indican que agentes de paisano detectaron a dos jóvenes intentando robar un vehículo. Al intentar identificarlos, uno huyó refugiándose en un local. Según este relato, un grupo de personas —entre las que se encontraba Mbaye— se enfrentó a los agentes para impedir el arresto. La operación terminó con siete detenidos, un policía herido leve y la detención de un periodista de El Salto que cubría la escena.

Fuego cruzado en el Gobierno de coalición

La detención no solo ha movilizado a Podemos. Desde Sumar, las diputadas Tesh Sidi y Alda Recas han registrado una batería de preguntas en el Congreso dirigidas al Gobierno:

Exigen garantías de que la intervención no se basó en criterios raciales.

Cuestionan si el Ejecutivo reconoce la existencia de racismo institucional en los cuerpos de seguridad.

«Basta ya de hostigamiento, basta de persecución policial por el color de piel y por defender la justicia social», sentenció Ione Belarra en sus redes sociales tras conocerse la noticia.

Un referente del activismo madrileño

Serigne Mbaye, nacido en Senegal y residente en España desde hace años, ha tenido una trayectoria marcada por la visibilidad del colectivo migrante. Fue portavoz del Sindicato de Manteros, secretario de Antirracismo de Podemos y una de las voces más críticas con las actuaciones policiales en barrios como Lavapiés. Hace apenas un mes, el propio Mbaye vaticinó este escenario: «No es casual que me paren con tanta frecuencia, van a por mí».