Una señal clara seguida de una recompensa inmediata facilita el aprendizaje: eso enseña al perro qué esperamos de él y reduce conductas indeseadas.

Empieza por lo esencial: claridad, rutina y paciencia

Antes de enseñar comandos, observa cómo se comporta tu perro en casa y en el paseo. Detectar los momentos de mayor activación y calma te ayudará a planificar las sesiones.

Establece una rutina de comidas, paseos y descanso y realiza sesiones breves y frecuentes (2–5 minutos, varias veces al día). La repetición breve y sin frustración resulta más eficaz que intentos largos y tensos: el perro consolida la asociación más rápido.

Refuerzo positivo: recompensar lo correcto

Organizaciones profesionales como la American Veterinary Society of Animal Behavior recomiendan el refuerzo positivo para enseñar y modificar conductas. Premia lo que quieres repetir con comida, juguetes o caricias según la motivación del perro.

Premio inmediato : recompensa en el momento en que el perro realiza la acción correcta (idealmente en 1–2 segundos).

: recompensa en el momento en que el perro realiza la acción correcta (idealmente en 1–2 segundos). Premio proporcional : ajusta el valor del premio a la dificultad del ejercicio.

: ajusta el valor del premio a la dificultad del ejercicio. Recompensa variable: alternar tipos de premio mantiene el interés y evita que la respuesta dependa solo de un estímulo.

Si el perro está inseguro, simplifica el ejercicio y premia antes de que falle para construir confianza y asociación positiva.

Elige una palabra y una señal para cada objetivo

Usa siempre la misma palabra corta y, si quieres, una señal manual; evita frases largas que puedan confundir. Un marcador consistente —una palabra breve o un clicker— ayuda a identificar la conducta exacta que quieres reforzar.

Órdenes básicas: enseña una por una

Sentarse

Ten un premio en la mano.

Guía al perro ligeramente hacia atrás o eleva el premio para que naturalmente se siente.

Marca y premia al instante.

Si salta o se agita, reduce la dificultad: menos distancia, menos distracciones y más repeticiones de éxito.

Acudir (“ven”)

Entrena primero en un espacio controlado. Llama con tono alegre, recompénsalo al acercarse y evita usar la orden para consecuencias negativas (regañar o terminar el juego), porque el perro dejará de responder.

Practica también con la línea larga para permitir distancia controlada y reforzar la respuesta en entornos con distracciones crecientes.

Quedarse quieto

Comienza pidiendo inmovilidad por segundos: da un paso, vuelve, marca y premia. Aumenta tiempo y distancia de forma gradual y añade distracciones de forma progresiva.

Gestión del comportamiento: prevenir antes de corregir

Los problemas frecuentes (tirones en la correa, masticar objetos, ladridos excesivos) se abordan mejor con cambios en el entorno y refuerzo de alternativas. Por ejemplo: enseña a caminar junto a ti y recompensa la calma; ofrece juguetes de masticar y limita el acceso a objetos tentadores.

Si una conducta se repite, piensa qué beneficio obtiene el perro y cómo ofrecerle otra opción más atractiva.

Errores comunes que conviene evitar

Repetir la orden sin ajustar : si no responde, simplifica la situación y reintenta con menos dificultad.

: si no responde, simplifica la situación y reintenta con menos dificultad. Castigos físicos o vocales intensos : generan miedo y evasión sin enseñar la conducta alternativa.

: generan miedo y evasión sin enseñar la conducta alternativa. Entrenar solo cuando hay problema: la práctica regular y positiva previene recaídas y mejora la generalización.

Cuándo pedir ayuda

Busca a un educador canino, adiestrador cualificado o etólogo si aparecen conductas de riesgo (agresividad, miedo intenso, reactividad sostenida) o si no avanzas con los ejercicios básicos. Un profesional debe diagnosticar la causa y diseñar un plan adaptado al caso.

Constancia y relación positiva

Comunicarte de forma comprensible, recompensar con criterio y mantener la calma ante los errores construye confianza. Con práctica y rutinas verás mejoras en la convivencia.