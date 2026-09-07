7 de septiembre de 2026: la fecha recuerda el estreno en 2003 de ‘Aquí no hay quien viva’, la inauguración en 1958 del Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán y el desplazamiento en 1936 de la Columna Tierra y Libertad, entre otros hechos históricos.

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Efemérides del 7 de septiembre

2003: Estreno de ‘Aquí no hay quien viva’

El 7 de septiembre de 2003 se emitió el primer capítulo de la serie ‘Aquí no hay quien viva’ en España. La producción ofrecía un retrato coral de la convivencia en una comunidad de vecinos y acabó marcando parte del imaginario televisivo español de los primeros años 2000.

1958: Inauguración del Ramón Sánchez‑Pizjuán en Sevilla

El 7 de septiembre de 1958 se inauguró en Sevilla el Estadio Ramón Sánchez‑Pizjuán. El recinto ha servido desde entonces como escenario de partidos del Sevilla FC y de actos deportivos y sociales ligados a la ciudad.

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1936: Hacia Madrid, la Columna Tierra y Libertad

En 1936, en el marco de la Guerra Civil Española, partió en tren hacia Madrid la Columna Tierra y Libertad, organizada por la CNT‑FAI de las comarcas del Alto Llobregat y Cardoner. Estas columnas milicianas reflejaron la movilización de sectores anarquistas y sindicales en los primeros meses del conflicto.

El traslado por ferrocarril subraya la importancia de la logística en los desplazamientos de tropas y milicias durante la guerra, un aspecto recurrente en los estudios históricos del periodo.

1873: Nicolás Salmerón dimite para no firmar sentencias

El 7 de septiembre de 1873, Nicolás Salmerón Alonso dimitió como presidente de la I República española al negarse a firmar sentencias de muerte. La renuncia tuvo un fuerte componente ético y política que ha sido analizado por historiadores como ejemplo de conflicto entre responsabilidades institucionales y convicciones personales.

1909: Fundación de la Real Sociedad

El 7 de septiembre de 1909 se fundó en San Sebastián el club de fútbol Real Sociedad. Su creación forma parte del proceso de institucionalización del fútbol en España y de la consolidación de clubes con arraigo local.

2021: Terremotos y desbordamiento en México

El 7 de septiembre de 2021 se registró un sismo de magnitud 7.1 en Acapulco, percibido en 13 entidades. Según reportes, el temblor dejó 14 fallecimientos y provocó daños en Guerrero, Ciudad de México y Oaxaca.

Ese mismo día, en Hidalgo, el desbordamiento del Río Tula causó inundaciones en el Valle del Mezquital y, según fuentes oficiales de la época, 15 personas fallecieron.

Mirar el pasado con perspectiva

El calendario del 7 de septiembre reúne hitos culturales, políticos y naturales que forman parte de la memoria colectiva española y global. Para Ceuta, como para otras ciudades, esas efemérides sirven para situar hechos nacionales e internacionales en un marco temporal compartido.

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