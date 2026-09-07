AEMET prevé para Ceuta el lunes 7 de septiembre de 2026 máximas de 26°C, mínimas de 21°C, cielo poco nuboso, viento E 10 km/h y probabilidad de lluvia del 0%.

Lee tambien: El tiempo en España hoy domingo 6 de septiembre de 2026: previsión por zonas según AEMET

En el conjunto de España, la Agencia Estatal de Meteorología registra estabilidad generalizada con temperaturas veraniegas y una franja de mayor nubosidad en el norte. Las máximas oscilarán entre los 24°C del noroeste y los 40°C en el interior del centro y el sur. Las lluvias más probables se concentran en el norte peninsular y Galicia; el viento será moderado y más notable en zonas como Canarias.

Norte peninsular

En el norte destaca la presencia de nubes y probabilidad de chubascos débiles.

Lee tambien: Los servicios de seguridad vigilan una convocatoria difundida en redes para “liberar” Ceuta y Melilla el 20 de septiembre

En Bilbao, AEMET registra máx 29°C y mín 18°C, nuboso con lluvia escasa, viento NO 5 km/h y probabilidad de lluvia del 60%.

En A Coruña se esperan máx 24°C y mín 18°C, muy nuboso con lluvia escasa, viento N 5 km/h y probabilidad de lluvia del 95%.

Centro peninsular

La estabilidad se impone en gran parte del interior.

En Madrid se prevén máx 36°C y mín 21°C, despejado, viento S 5 km/h y probabilidad de lluvia del 0%.

En Zaragoza la AEMET apunta máx 40°C y mín 22°C, poco nuboso, viento O 5 km/h y probabilidad de lluvia del 0%.

Sur peninsular

Predominarán los cielos con pocas nubes y precipitaciones prácticamente inexistentes.

En Sevilla se anuncian máx 40°C y mín 24°C, poco nuboso, viento SO 5 km/h y probabilidad de lluvia del 0%.

Mediterráneo

Costas con temperaturas altas y viento moderado.

En Barcelona se esperan máx 32°C y mín 26°C, poco nuboso, viento E 10 km/h y probabilidad de lluvia del 0%.

En València el pronóstico indica máx 34°C y mín 22°C, despejado, viento SE 15 km/h y probabilidad de lluvia del 0%.

Islas Baleares

Condiciones tranquillas en el archipiélago.

Para Palma, AEMET señala máx 36°C y mín 20°C, poco nuboso, viento S 10 km/h y probabilidad de lluvia del 0%.

Islas Canarias

El viento marcará la variabilidad en las condiciones.

En Las Palmas de Gran Canaria se registran máx 27°C y mín 24°C, cubierto, viento N 30 km/h y probabilidad de lluvia del 20%.

Recomendaciones

Centro y sur: con máximas cercanas a 36–40°C y 0% de lluvia, priorice la hidratación y las actividades en horas de menor calor.

con máximas cercanas a y de lluvia, priorice la hidratación y las actividades en horas de menor calor. Norte y Galicia: con probabilidades de lluvia como 60% en Bilbao y 95% en A Coruña, lleve paraguas o impermeable.

con probabilidades de lluvia como en Bilbao y en A Coruña, lleve paraguas o impermeable. Canarias: el viento en Las Palmas (hasta 30 km/h) puede aumentar la sensación térmica; ajuste la ropa y extreme la precaución en actividades marítimas.

La atención estará en el norte peninsular y Galicia, donde AEMET recoge la mayor probabilidad de lluvia escasa. El resto del país prevé jornadas secas y calurosas que marcarán el desarrollo de las actividades al aire libre.

Te puede interesar