Un terremoto de magnitud 5 con epicentro en Alhendín (Granada) registrado en la madrugada de este sábado ha sacudido gran parte del territorio andaluz —con especial intensidad en Granada, Jaén, Málaga y Córdoba— y se ha dejado sentir en Murcia, Castilla-La Mancha, la Comunidad de Madrid y Extremadura. Según los datos del Instituto Geográfico Nacional (IGN), el seísmo se ha percibido en más de 200 municipios repartidos entre cinco comunidades autónomas.
«Noche de sobresalto» y activación del Plan de Emergencias
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se ha referido a los hechos como una «noche de sobresalto e inquietud en Granada». Moreno ha confirmado que, aunque el seísmo ha provocado daños materiales, no constan víctimas ni daños personales, y ha pedido precaución a la ciudadanía ante posibles desprendimientos de cornisas o fachadas dañadas.
Por su parte, el consejero de la Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha activado el Plan de Emergencia ante el Riesgo Sísmico de Andalucía (en fase de emergencia, situación operativa 1) tras el temblor registrado a las 1:04 horas.
Datos y balance de la emergencia
- Epicentro y hora: Magnitud 5 en Alhendín (Granada), registrado a las 1:04 horas.
- Alcance territorial: Notificado en 6 provincias andaluzas (Granada, Jaén, Málaga, Córdoba, Almería y Sevilla) y en otras 4 comunidades autónomas.
- Atención de llamadas: El servicio 112 ha gestionado más de 200 llamadas desde todas las provincias andaluzas, con la única excepción de Huelva y Cádiz.
- Daños reportados: Aparición de grietas en inmuebles, caída de cornisas, cascotes y muros, así como desperfectos materiales en localidades como Armilla (Granada) y escombros aislados en las calles.