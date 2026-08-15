Un terremoto de magnitud 5 con epicentro en Alhendín (Granada) registrado en la madrugada de este sábado ha sacudido gran parte del territorio andaluz —con especial intensidad en Granada, Jaén, Málaga y Córdoba— y se ha dejado sentir en Murcia, Castilla-La Mancha, la Comunidad de Madrid y Extremadura. Según los datos del Instituto Geográfico Nacional (IGN), el seísmo se ha percibido en más de 200 municipios repartidos entre cinco comunidades autónomas.

«Noche de sobresalto» y activación del Plan de Emergencias

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se ha referido a los hechos como una «noche de sobresalto e inquietud en Granada». Moreno ha confirmado que, aunque el seísmo ha provocado daños materiales, no constan víctimas ni daños personales, y ha pedido precaución a la ciudadanía ante posibles desprendimientos de cornisas o fachadas dañadas.

Por su parte, el consejero de la Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha activado el Plan de Emergencia ante el Riesgo Sísmico de Andalucía (en fase de emergencia, situación operativa 1) tras el temblor registrado a las 1:04 horas.

Datos y balance de la emergencia