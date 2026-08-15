AEMET sitúa para este sábado, 15 de agosto de 2026, un cinturón de precipitaciones en el norte y el centro: Bilbao, Coruña, A, Madrid y Zaragoza presentan probabilidades de lluvia del 100%, mientras Ceuta figura con probabilidad de lluvia del 0% y máximas de 29 °C.

Según los datos municipales publicados por AEMET, las temperaturas oscilan entre máximas cercanas a los 25 °C en el noroeste y valores que superan los 33-35 °C en el centro y el sur peninsular.

Norte peninsular

Predominan los cielos cubiertos y la lluvia. Bilbao registra máx 28 °C y mín 21 °C con cubierto con lluvia, viento NO 10 km/h y una probabilidad de lluvia del 100%. Coruña, A presenta cubierta con lluvia escasa: máx 25 °C, mín 20 °C, viento NE 15 km/h y probabilidad del 100%.

Centro peninsular

Calor moderado con lluvias generalizadas. Madrid: máx 32 °C, mín 20 °C, nuboso con lluvia, viento SE 15 km/h y probabilidad de lluvia del 100%. Zaragoza: máx 35 °C, mín 23 °C, intervalos nubosos con lluvia, viento SE 5 km/h y probabilidad del 100%.

Sur peninsular

Temperaturas más altas y nubosidad variable. Ceuta apunta a una jornada despejada: máx 29 °C y mín 22 °C, viento SE 10 km/h y probabilidad de lluvia del 0%. En Sevilla el día se mueve entre nubes: máx 36 °C, mín 22 °C, intervalos nubosos, viento S 15 km/h y probabilidad de lluvia del 20%.

Mediterráneo

Intervalos nubosos y posibilidad de lluvia en momentos puntuales. Barcelona: máx 33 °C, mín 26 °C, intervalos nubosos, viento E 10 km/h y probabilidad de lluvia del 45%. València anuncia intervalos nubosos con lluvia: máx 33 °C, mín 25 °C, viento NE 10 km/h y probabilidad de lluvia del 90%.

Islas Baleares

Palma registra máx 35 °C y mín 22 °C con intervalos nubosos, viento SO 15 km/h y probabilidad de lluvia es del 50%.

Islas Canarias

Las Palmas de Gran Canaria espera cielo cubierto, viento N 25 km/h, máx 27 °C y mín 23 °C, con probabilidad de lluvia del 5%.

Recomendaciones

Lleva paraguas o impermeable en el norte peninsular y el centro : Bilbao , Coruña, A , Madrid y Zaragoza figuran con probabilidad de lluvia al 100% .

y el : , , y figuran con . En València ( 90% ) y Barcelona ( 45% ) planifica actividades al aire libre con margen por los intervalos de nubes y lluvia.

( ) y ( ) planifica actividades al aire libre con margen por los intervalos de nubes y lluvia. En el sur, especialmente en Ceuta (0%), la jornada apunta más despejada; aun así, mantén precauciones por el calor en Sevilla (máx 36 °C).

La previsión procede de los datos municipales publicados por AEMET; comprueba la actualización oficial antes de desplazarte.