Vox Ceuta ha señalado que, tras 46 días de la invasión, la ciudad de Ceuta está experimentando una degradación y un aumento de la desesperanza.

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Según Vox, este es el objetivo de los invasores; sin embargo, han afirmado que no cederán y continuarán defendiendo la ciudad, según explicó @redondo_pacheco en el programa El Gato al Agua con @josejavierespa.

Publicación original de @Vox_Ceuta: ver en redes sociales.

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