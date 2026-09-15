El portavoz de VOX Ceuta, @redondo_pacheco, ha sido entrevistado en El Toro TV para analizar la situación de Ceuta 46 días después de la invasión.

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Durante la entrevista, se discute la última hora de la crisis migratoria y la respuesta del Gobierno. El contenido completo está disponible en el canal de El Toro TV.

Publicación original de @Vox_Ceuta: ver en redes sociales.

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