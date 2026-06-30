El candidato del Partido Popular a la presidencia de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, no logrará ser investido este martes en el Parlamento autonómico. El líder regional de Vox, Manuel Gavira, ha anunciado de forma oficial durante el debate de investidura que los 15 diputados de su formación votarán en contra de la candidatura del dirigente popular, impidiéndole alcanzar la mayoría absoluta necesaria en esta primera vuelta.

Con este posicionamiento, Moreno solo sumará los 53 votos favorables del Grupo Popular, quedándose a dos escaños del umbral de la mayoría absoluta. Como consecuencia directa, el candidato del PP tendrá que someterse a una nueva votación transcurridas 48 horas, en la cual le bastará con obtener una mayoría simple (más votos a favor que en contra) para ser proclamado presidente.

El portavoz de Vox ha defendido el voto negativo de su grupo apelando a la «coherencia» y rechazando cualquier tipo de «paripé» en la Cámara. Gavira ha recordado que el candidato popular se presenta a la sesión plenaria sin los apoyos suficientes y ha achacado esta situación a la falta de un pacto político previo entre ambas fuerzas:

«Puedo entender que usted no haya asimilado el resultado de las elecciones del 17 de mayo. Está claro que Moreno se presenta sin los votos suficientes y que no los tiene porque no ha llegado a un acuerdo con Vox.»

A pesar del rechazo frontal en esta jornada, el líder de Vox ha querido agradecer la «buena disposición» mostrada por el candidato popular «en los últimos días», aunque le ha afeado la demora en la apertura de los contactos institucionales: «Quizá deberíamos haber empezado antes a negociar».

Exigencia de un pacto con «plazos y garantías»

Desde la tribuna de oradores, Gavira ha subrayado que los andaluces «han votado un cambio» y que la responsabilidad actual pasa por desalojar las políticas de las etapas anteriores, equiparando el momento actual al de hace ocho años, cuando se sacó del Gobierno andaluz «al socialismo corrupto».

Para Vox, el voto afirmativo a la investidura de Juanma Moreno queda estrictamente condicionado a la rúbrica de un «acuerdo bueno» para los ciudadanos, que no se limite a meras declaraciones de intenciones. El portavoz ha advertido de que la formación verde solo dará su apoyo cuando lo que se firme contenga de manera explícita «plazos y garantías de cumplimiento», una fórmula que, según ha recordado, ya se ha empleado con éxito en otros territorios.

Moreno urge a acelerar el diálogo ante la parálisis presupuestaria

En su turno de réplica, el candidato a la reelección, Juanma Moreno, ha lamentado el posicionamiento de Vox en esta primera sesión, si bien se ha mostrado optimista respecto al devenir de las conversaciones. El líder del PP ha apostado por intensificar los contactos en las próximas horas bajo las premisas de «máxima intensidad y máxima serenidad» con el fin de desbloquear la situación.

Moreno ha urgido a la Cámara a agilizar los plazos para la conformación definitiva del Ejecutivo andaluz, alertando del riesgo que supone retrasar la gobernabilidad de la comunidad en un momento macroeconómico clave:

«No tenemos tiempo que perder, las cuentas de Andalucía no pueden esperar, y no son unas cuentas cualquiera. Cuanto antes empecemos a trabajar y cuanto antes esté consolidado el gobierno, antes empezaremos a trabajar para seguir transformando», ha concluido el candidato popular.

Con las posiciones fijadas, las comisiones negociadoras de ambos partidos encaran un margen de 48 horas contrarreloj para evitar que la parálisis parlamentaria se prolongue en la sesión definitiva de esta semana.