El 32 Festival Jazz Ceuta se celebra el 13 de noviembre en el Teatro Auditorio del Revellín.

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El XXXII Festival de Jazz de Ceuta se llevará a cabo en el Teatro Auditorio del Revellín el próximo viernes 13 de noviembre a las 08:00. Este evento, organizado por la Consejería de Educación, Cultura y Juventud de Ceuta, promete ofrecer una experiencia musical única.

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Durante el festival, se presentarán dos propuestas destacadas. Por un lado, Kiko Berenguer Quartet, que fusiona jazz y flamenco, presentará su estilo propio. Por otro lado, Morgan, una de las bandas más reconocidas del panorama musical nacional, deleitará al público con su característico sonido y canciones llenas de personalidad.

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Las entradas para asistir al festival tienen un precio de 9 euros, lo que permite disfrutar de una velada dedicada a la música jazz en un entorno cultural significativo como es el Teatro Auditorio del Revellín. Este evento se extenderá también al día siguiente, 14 de noviembre, con más actuaciones programadas.

Cuándo: Viernes 13 de noviembre, a las 08:00

Viernes 13 de noviembre, a las 08:00 Dónde: Teatro Auditorio del Revellín

Teatro Auditorio del Revellín Precio: 9€

9€ Organiza: Consejería de Educación, Cultura y Juventud de Ceuta

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