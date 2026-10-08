La exalcaldesa de Barcelona condiciona su participación al cierre de una «única papeleta» a la izquierda del PSOE que sume a fuerzas como Podemos, Compromís o Chunta Aragonesista.

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Barcelona. – La exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha manifestado este jueves su disposición a asumir el liderazgo de la candidatura de Frente Amplio de cara a las próximas elecciones generales, siempre que el espacio logre articular una alianza amplia de consenso que evite la fragmentación de la izquierda.

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En declaraciones a TVE, Colau reaccionó a la propuesta formal efectuada por Más Madrid para situarla como cabeza de lista, asegurando sentirse «honrada», pero matizando que su paso al frente depende de la integración efectiva de partidos como Podemos, Compromís, Chunta Aragonesista o Més. «Si estamos todas, yo también estaré», afirmó, apelando a la «generosidad y valentía» de las distintas direcciones para estructurar una única propuesta electoral a la izquierda del PSOE.

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Unidad electoral y emergencia habitacional

La exregidora remarcó que se mantendrá al margen de las negociaciones directas entre cúpulas de las formaciones —aunque confirmó contactos recientes con dirigentes de Más Madrid, Podemos e Izquierda Unida—, instando a trabajar discreción y «ánimo constructivo». Asimismo, calificó como «secundario» el puesto específico o la circunscripción por la que pudiera concurrir, situando como prioridad la conformación de un proyecto unitario capaz de frenar el avance de la extrema derecha.

Durante su intervención, Colau también abordó la crisis de la vivienda, calificándola como un «fracaso de todas las instituciones» e incidiendo en que el reciente fallecimiento de Maricarmen —anciana de 87 años desahuciada en Madrid— debe marcar un punto de inflexión. La dirigente llamó a dar continuidad a esta causa respaldando las movilizaciones ciudadanas y las convocatorias de protesta social previstas en el país.