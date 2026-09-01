Los mensajes, estampados entre otros lugares en la Manzana del Revellín a las puertas del Día de Ceuta, reflejan el aumento de la crispación ciudadana.

Lee tambien: Un ministro marroquí reivindica la soberanía sobre Ceuta ante el rey Mohamed VI durante un acto oficial en Rabat

Diversos puntos de la ciudad autónoma han amanecido en los últimos días con pintadas dirigidas contra el monarca marroquí, Mohamed VI, así como contra el Ejecutivo central, en el marco del descontento social generado tras la entrada masiva de personas registrada a finales de julio.

Las inscripciones, realizadas con la misma tipografía y mensajes similares, se han detectado en varios emplazamientos. Entre los lugares afectados destaca la Manzana del Revellín, el complejo cultural diseñado por Álvaro Siza que prevé albergar este miércoles, 2 de septiembre, los actos oficiales del Día de Ceuta. En dicho enclave se aprecian lemas como «Mohamed VI narco dictador, PSOE cómplice, fuera del Mundial», junto a otras referencias de carácter político internacional.

Lee tambien: Moncloa planteó una llamada del Rey a Mohamed VI tras la escalada de la crisis en Ceuta

Crispación e incremento de las protestas

La proliferación de este tipo de actos vandálicos coincide con una escalada en la tensión ciudadana, reflejada de forma constante en foros, redes sociales y movilizaciones en la vía pública:

Manifestaciones continuas: Se vienen sucediendo concentraciones tanto convocadas previamente como de carácter espontáneo.

Se vienen sucediendo concentraciones tanto convocadas previamente como de carácter espontáneo. Gran convocatoria: Para este miércoles, 2 de septiembre, se ha programado una manifestación masiva concebida como un acto de apoyo y defensa de la ciudad.

El papel de Marruecos en el debate

Transcurrido un mes desde la entrada masiva, persisten las incertidumbres sobre el número exacto y la filiación de quienes accedieron a Ceuta. Mientras la Administración central rechaza vincular de forma oficial el episodio con el Reino de Marruecos, diversos sectores locales atribuyen la situación a la gestión del monarca alahuita, foco principal de los lemas aparecidos en los muros de la ciudad.