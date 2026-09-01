El presidente ceutí apoya las movilizaciones de la FEMP tras definir la situación como «un ataque a la integridad territorial» de España.

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El presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha realizado este martes un llamamiento público a la ciudadanía para sumarse a las concentraciones de apoyo a la ciudad convocadas para el miércoles a las 20:00 horas en los municipios de toda España. Vivas ha argumentado que la crisis provocada por la entrada masiva de personas afecta al conjunto del Estado, asegurando que «cuando se agrede de esta forma a una parte de España, se violenta a toda España».

A través de un mensaje difundido en la red social X, el jefe del Ejecutivo autonómico ha precisado los motivos de la movilización institucional y ciudadana:

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Unidad frente al colapso: Vivas ha señalado que el objetivo es visibilizar el apoyo a una ciudad que «sigue sufriendo» las consecuencias de las entradas fronterizas y que se encuentra «desbordada y al límite del colapso».

Vivas ha señalado que el objetivo es visibilizar el apoyo a una ciudad que «sigue sufriendo» las consecuencias de las entradas fronterizas y que se encuentra «desbordada y al límite del colapso». Defensa del territorio: Bajo la consigna «Ceuta no se vende, Ceuta se defiende», ha apelado a la solidaridad nacional para afrontar la emergencia social e infraestructural que atraviesa la plaza autonómica.

Convocatoria de la FEMP y división política

La jornada de protestas nace de una iniciativa promovida por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), impulsada por su presidenta y alcaldesa de Jerez de la Frontera, María José García Pelayo, tras su reciente visita institucional a la ciudad autónoma.

Sin embargo, la convocatoria ha evidenciado la fractura entre las formaciones políticas integradas en el organismo municipalista. Mientras el Partido Popular respalda las concentraciones, los grupos que integran el PSOE, Izquierda Unida-Compromís-Comuns-Podemos, ERC y Junts han expresado su rechazo conjunto a la iniciativa.