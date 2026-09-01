Silvia Rojas asegura que la ciudad autónoma «no tiene capacidad» para afrontar en solitario la situación actual, a la que considera incomparablemente más grave que la de 2021.

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La fiscal jefa de Ceuta, Silvia Rojas, ha alertado sobre el drástico impacto de la crisis migratoria en la seguridad ciudadana y la criminalidad de la ciudad autónoma. En declaraciones a El País, la máxima responsable del Ministerio Público en el territorio —con 22 años de trayectoria en la plaza— ha calificado la coyuntura actual como un escenario límite que desborda por completo los recursos locales.

Rojas ha subrayado la gravedad del momento con varios análisis clave sobre la situación procesal y social:

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Incremento de delitos sexuales: La fiscal jefa ha manifestado una profunda preocupación ante el repunte de la delincuencia violenta, señalando que en la actualidad se está registrando «casi una agresión sexual al día».

La fiscal jefa ha manifestado una profunda preocupación ante el repunte de la delincuencia violenta, señalando que en la actualidad se está registrando «casi una agresión sexual al día». Impacto histórico: Tras haber vivido la crisis fronteriza de 2021 al frente de la Fiscalía, sostiene que la coyuntura presente «no es ni de lejos comparable», definiéndola como «un hito sin precedentes en la historia de nuestra nación».

Tras haber vivido la crisis fronteriza de 2021 al frente de la Fiscalía, sostiene que la coyuntura presente «no es ni de lejos comparable», definiéndola como «un hito sin precedentes en la historia de nuestra nación». Incapacidad de respuesta local: Rojas ha sido tajante respecto a la suficiencia de los medios en la ciudad autónoma, afirmando que «Ceuta no puede afrontar por sí sola esta situación» al carecer de la capacidad operativa e institucional necesaria.

Las declaraciones de la fiscal jefa evidencian la creciente tensión judicial y policial que atraviesa la ciudad ante la imposibilidad de asumir con medios locales el volumen de incidentes derivados de la crisis.