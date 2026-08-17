Un joven de 24 años ha resultado herido durante la madrugada de este lunes después de ser apuñalado por la espalda en el recinto ferial de Málaga. El suceso se produjo en la zona de atracciones del Real y obligó a movilizar a efectivos policiales y sanitarios, mientras la Policía Nacional ha abierto una investigación para esclarecer lo ocurrido.

El aviso se recibió alrededor de las 4:15 horas en el teléfono de emergencias 112. La llamada alertaba de que un joven había sufrido una agresión con arma blanca en plena Feria de Málaga, concretamente en el área de atracciones.

Hasta el lugar se desplazaron agentes de la Policía Local y de la Policía Nacional, además de los servicios sanitarios.

Trasladado al Hospital Regional de Málaga

Tras recibir las primeras asistencias en el recinto ferial, el herido fue evacuado al Hospital Regional Universitario de Málaga para ser atendido de las lesiones provocadas por el apuñalamiento.

Por el momento no han trascendido más detalles sobre su estado de salud ni sobre la gravedad concreta de las heridas sufridas.

Tampoco se ha informado oficialmente de detenciones relacionadas con el suceso.

La Policía Nacional investiga la agresión

La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación para determinar las circunstancias en las que se produjo el ataque y tratar de identificar al autor o autores de la agresión.

Los agentes deberán esclarecer ahora si existió algún enfrentamiento previo, qué motivó el apuñalamiento y si había más personas implicadas en el incidente.

La agresión se produce en uno de los momentos de mayor afluencia de público en el recinto ferial, donde durante las noches se concentran miles de personas con motivo de las celebraciones de la Feria de Málaga.

La investigación continúa abierta y se esperan nuevos datos a medida que avancen las diligencias policiales.