Un bebé de 20 meses ha fallecido después de sufrir un grave golpe de calor en Fuerteventura, isla que permanecía bajo aviso por altas temperaturas. Según medios locales, el menor habría quedado en el interior de un vehículo debido a un descuido de su progenitor.

El suceso ocurrió durante el fin de semana, cuando Fuerteventura se encontraba en aviso amarillo por calor. El niño fue atendido inicialmente en el Hospital General de Fuerteventura, pero la gravedad de su estado obligó a trasladarlo en un helicóptero medicalizado hasta Gran Canaria.

El bebé fue ingresado en el Hospital Materno Infantil de Las Palmas de Gran Canaria, donde los profesionales sanitarios trataron de salvarle la vida. Finalmente, falleció debido a las graves consecuencias del golpe de calor.

El menor habría quedado dentro del vehículo

Las circunstancias exactas del suceso no han sido detalladas oficialmente. Medios locales señalan que el niño habría permanecido dentro de un coche tras un posible despiste familiar.

Las fuentes sanitarias citadas confirmaron el fallecimiento, pero no facilitaron más información sobre el tiempo que el menor estuvo en el vehículo ni sobre las condiciones concretas en las que fue encontrado.

Canarias, bajo avisos por altas temperaturas

El fallecimiento se produce durante un episodio de calor intenso en el archipiélago. Toda Canarias se encontraba este lunes bajo avisos meteorológicos de diferentes niveles.

Las cumbres y las vertientes sur, este y oeste de Gran Canaria permanecían en aviso rojo, con temperaturas máximas superiores a los 40 grados en algunos puntos.

Fuerteventura estaba en aviso amarillo desde el viernes. Las altas temperaturas elevan rápidamente el calor dentro de los vehículos, incluso cuando permanecen estacionados durante periodos breves.