Tres personas han muerto y una cuarta ha resultado herida de extrema gravedad en un tiroteo registrado durante la noche del domingo en la barriada de El Rocío, en Isla Cristina (Huelva). Entre las víctimas mortales se encuentran una mujer embarazada, uno de sus hijos menor de edad y la madre de la mujer. La Guardia Civil mantiene abierta una investigación y busca a los responsables del ataque.

Los hechos ocurrieron en torno a las 22:00 horas, cuando dos individuos encapuchados que circulaban en una motocicleta se aproximaron hasta el lugar y abrieron fuego contra varias personas antes de darse a la fuga. Los servicios de emergencia se desplazaron hasta la zona, pero no pudieron salvar la vida de tres de las víctimas.

Una cuarta persona resultó gravemente herida y permanece bajo atención sanitaria. Las primeras informaciones apuntan a que recibió también varios impactos durante la ráfaga de disparos.

Amplio dispositivo policial en Isla Cristina

La Guardia Civil se ha hecho cargo de las diligencias para esclarecer las circunstancias del tiroteo, identificar a los responsables y determinar el móvil del ataque. En la zona se desplegaron numerosos agentes, además de efectivos de la Policía Local y servicios sanitarios.

Los investigadores trabajan ahora sobre varias hipótesis. Una de las principales líneas apunta a un posible ajuste de cuentas relacionado con conflictos anteriores entre grupos vinculados al tráfico de drogas, aunque esta posibilidad se encuentra todavía bajo investigación y no existe una conclusión oficial definitiva.

Posible conexión con otro tiroteo de 2024

Las pesquisas también analizan si el ataque podría estar relacionado con un tiroteo ocurrido el 10 de septiembre de 2024 en la barriada de El Torrejón, en Huelva capital. Aquel episodio dejó una persona muerta y otras dos heridas.

El presunto responsable de aquel crimen fue detenido días después en Gijón y enviado a prisión provisional como investigado por un delito de asesinato y otro de tentativa de asesinato. Desde entonces se habían registrado otros episodios violentos que podrían estar relacionados con enfrentamientos entre familias.

Fuentes próximas a la investigación apuntan a que las víctimas del tiroteo de Isla Cristina tendrían vínculos familiares con personas relacionadas con aquel suceso, circunstancia que refuerza la hipótesis de una posible venganza. No obstante, la Guardia Civil continúa trabajando para confirmar esta línea y esclarecer completamente lo ocurrido.

Conmoción en Isla Cristina

El ataque ha causado una profunda conmoción en la localidad onubense por la violencia empleada y por la presencia de un menor y una mujer embarazada entre las víctimas.

Los cuerpos fueron trasladados al Instituto de Medicina Legal para la realización de las correspondientes autopsias, mientras los agentes continúan recopilando testimonios, imágenes y otras pruebas que puedan ayudar a localizar a los autores.

Por el momento no se ha informado oficialmente de detenciones relacionadas con el ataque. La investigación permanece abierta y las fuerzas de seguridad mantienen el dispositivo para localizar a los responsables del triple homicidio.