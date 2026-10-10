El AS Roma – Real Madrid se juega el miércoles 14 de octubre a las 21:00 (hora peninsular). El canal de televisión en España está pendiente de confirmar: lo actualizaremos en cuanto se anuncie. El día del partido podrás seguirlo en directo en esta misma página.

Partido: AS Roma – Real Madrid

AS Roma – Real Madrid Competición: Champions League, jornada 2

Champions League, jornada 2 Fecha: miércoles 14 de octubre

miércoles 14 de octubre Hora: 21:00 (hora peninsular)

21:00 (hora peninsular) Canal de TV: Pendiente de confirmar

Pendiente de confirmar Estadio: Stadio Olimpico (Rome)

El partido entre AS Roma y Real Madrid se disputará en el Stadio Olimpico de Roma, correspondiente a la jornada 2 de la Champions League. Actualmente, la AS Roma ocupa la 17ª posición con 1 punto tras haber jugado 1 partido, en el que ha anotado 1 gol y recibido 1. Por su parte, el Real Madrid se sitúa en la 14ª posición con 3 puntos en 1 partido, habiendo marcado 2 goles y encajado 1. En sus últimos encuentros, la Roma empató, mientras que el Madrid logró una victoria.

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Así llegan los equipos

AS Roma: 17º con 1 puntos en 1 partidos (1 goles a favor y 1 en contra); en sus últimos 1 partidos: 0 victorias, 1 empate y 0 derrotas (resultados: E)

Real Madrid: 14º con 3 puntos en 1 partidos (2 goles a favor y 1 en contra); en sus últimos 1 partidos: 1 victoria, 0 empates y 0 derrotas (resultados: V)

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