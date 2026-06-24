Toledo respira, pero en Sueños de Libertad no hay descanso: la familia perfumera entra en una semana cargada de giros tras los últimos descubrimientos. Si en los capítulos previos Fina se mudó de casa y descubrieron a Paula robando, el arco que llega ahora aprieta aún más el nudo. El avance semanal (del 22 al 26 de junio) marca un antes y un después: Nieves vuelve a casa, aparece una muerte inesperada y, además, Marta no es sincera con Fina.

Qué pasará hoy en Sueños de Libertad

Este miércoles, 24 de junio, la tensión se sostiene sobre tres pilares: el retorno de un personaje clave, las consecuencias de lo inesperado y el pulso emocional dentro del círculo más cercano.

Por un lado, el avance deja claro que Nieves vuelve a casa. Esa vuelta no es solo un “regreso”: en una saga familiar como la de Toledo en los años 50, volver implica tener que encajar de nuevo en una dinámica ya alterada por los últimos acontecimientos. La semana, además, arranca con descubrimientos que han movido piezas y han cambiado miradas, de modo que el regreso de Nieves se convierte en uno de los focos del capítulo.

Pero el ambiente no se queda ahí. La misma escaleta del avance semanal habla de una muerte inesperada, un elemento que, por su naturaleza, suele actuar como detonante de sospechas, acusaciones veladas y decisiones difíciles. Sin entrar en detalles no confirmados sobre quién, cómo o en qué momento exacto se produce dentro del día de hoy, lo que sí queda fijado por la información del avance es que la semana está construida para que el espectador perciba cómo la calma se rompe de golpe.

En paralelo, el capítulo de hoy se enmarca en la relación entre dos mujeres que ya han tenido fricciones y secretos: Marta no es sincera con Fina. El avance semanal sitúa esta falta de transparencia como un conflicto directo: si Fina cree ver una realidad, Marta introduce dudas que pueden reordenar el vínculo entre ambas. En esta telenovela, las verdades a medias suelen terminar pasando factura, y más cuando hay familias que lo controlan todo a base de apariencias.

Además, el avance semanal suma otra capa al clima social del entorno perfumero: Beatriz expande un rumor malicioso sobre Begoña. Los rumores, en clave de época, no son simples chismes: afectan reputaciones, provocan encuentros incómodos y empujan a personas que antes estaban al margen a posicionarse. La presencia de esta trama de rumor queda señalada para los capítulos de la semana, por lo que el espectador puede esperar que el eco del comentario pese conforme avance la historia.

Por último, el avance menciona que Miguel niega que le guste Claudia. Aunque se formula como una negativa, la mención sugiere tensión emocional y, sobre todo, la necesidad de controlar lo que se percibe desde fuera. En el juego de miradas y versiones que caracteriza a Sueños de Libertad, negar algo no siempre borra el rastro: a menudo lo hace más evidente.

Dónde y cuándo ver Sueños de Libertad

Cadena: Antena 3.

Horario habitual: 15:45.

Vuelve hoy a las 15:45 para seguir el pulso familiar en la Toledo de los años 50, con Nieves de vuelta, una muerte inesperada y demasiadas verdades que se dicen a medias.

Sueños de Libertad no da tregua: cada escena empuja un paso más a la siguiente, y el avance de esta semana deja claro que el capítulo de hoy llega cargado.