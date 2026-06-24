Este jueves, 25 de junio de 2026, la foto del precio de los carburantes en Ceuta deja margen para comparar antes de repostar. Según el Ministerio para la Transición Ecológica, se han analizado 10 estaciones y el mapa de precios muestra diferencias claras entre marcas y surtidores.

En el conjunto de Ceuta, el promedio de Gasolina 95 se sitúa en torno a 1,406 €/L (con un mínimo de 1,389 €/L y un máximo de 1,419 €/L). La Gasolina 98 promedia 1,433 €/L, mientras que el Diésel A queda en 1,478 €/L, con rangos entre 1,459 €/L y 1,498 €/L.

Si buscas ahorrar, aquí tienes las ubicaciones con los precios más bajos detectados para cada carburante, seguidas de las estaciones con el importe más alto.

Las gasolineras más baratas hoy

Gasolina 95

ON365 (Muelle Alfau, S/N, Ceuta): 1,389 €/L

(Muelle Alfau, S/N, Ceuta): ON365 (Avenida Teniente Gral Muslera, S/N, Ceuta): 1,389 €/L

(Avenida Teniente Gral Muslera, S/N, Ceuta): SHELL Punta Almina (Avenida Muelle Cañonero Dato, S/N, Ceuta): 1,408 €/L

(Avenida Muelle Cañonero Dato, S/N, Ceuta): SHELL Muelle Dato (Avenida Muelle Dato, 8, Ceuta): 1,408 €/L

(Avenida Muelle Dato, 8, Ceuta): DISA Varadero (Avenida Muelle Cañonero Dato, 10, Ceuta): 1,408 €/L

Gasolina 98

ON365 (Muelle Alfau, S/N, Ceuta): 1,419 €/L

(Muelle Alfau, S/N, Ceuta): ON365 (Avenida Teniente Gral Muslera, S/N, Ceuta): 1,419 €/L

(Avenida Teniente Gral Muslera, S/N, Ceuta): SHELL Punta Almina (Avenida Muelle Cañonero Dato, S/N, Ceuta): 1,438 €/L

(Avenida Muelle Cañonero Dato, S/N, Ceuta): SHELL Muelle Dato (Avenida Muelle Dato, 8, Ceuta): 1,438 €/L

(Avenida Muelle Dato, 8, Ceuta): DISA Varadero (Avenida Muelle Cañonero Dato, 10, Ceuta): 1,438 €/L

Diésel

ON365 (Muelle Alfau, S/N, Ceuta): 1,459 €/L

(Muelle Alfau, S/N, Ceuta): ON365 (Avenida Teniente Gral Muslera, S/N, Ceuta): 1,459 €/L

(Avenida Teniente Gral Muslera, S/N, Ceuta): SHELL Punta Almina (Avenida Muelle Cañonero Dato, S/N, Ceuta): 1,478 €/L

(Avenida Muelle Cañonero Dato, S/N, Ceuta): SHELL Muelle Dato (Avenida Muelle Dato, 8, Ceuta): 1,478 €/L

(Avenida Muelle Dato, 8, Ceuta): DISA Varadero (Avenida Muelle Cañonero Dato, 10, Ceuta): 1,478 €/L

Las más caras

En la parte alta del listado, las diferencias vuelven a ser relevantes. Para Gasolina 95, las estaciones con el precio más elevado registradas hoy fueron:

CEPSA (Avenida González Tablas, S/N, Ceuta): 1,419 €/L

(Avenida González Tablas, S/N, Ceuta): CEPSA (Avenida Martínez Catena S/N–Frente Playa del Chorrillo, S/N, Ceuta): 1,419 €/L

(Avenida Martínez Catena S/N–Frente Playa del Chorrillo, S/N, Ceuta): MOEVE (Avenida Juan de Borbón, 27, Ceuta): 1,409 €/L

Estos datos proceden de la comparativa oficial del Ministerio para la Transición Ecológica, con 10 estaciones analizadas para Ceuta este jueves.

Consejos

Compara antes de repostar : en Gasolina 95, hoy hay una brecha de alrededor de 0,030 €/L entre el mínimo y el máximo, que se nota si llenas depósito.

: en Gasolina 95, hoy hay una brecha de alrededor de entre el mínimo y el máximo, que se nota si llenas depósito. Ten en cuenta tu ruta : el precio es clave, pero también lo es el desvío. A veces compensa menos si hay que recorrer más para llegar.

: el precio es clave, pero también lo es el desvío. A veces compensa menos si hay que recorrer más para llegar. Revisa el tipo exacto : Gasolina 95 y 98 no se mueven igual; y el Diésel tiene su propio rango de precios.

: Gasolina 95 y 98 no se mueven igual; y el Diésel tiene su propio rango de precios. Evita urgencias: si puedes, planifica repostar cuando localices tu surtidor habitual dentro de los precios bajos del día.

Si quieres, puedo prepararte una versión “rápida” para móvil con solo los top 3 por carburante y sus direcciones, siempre actualizadas a partir del Ministerio para la Transición Ecológica.