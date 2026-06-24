El precio de la luz para el jueves 25 de junio de 2026 deja un día marcado por contrastes: el precio medio se sitúa en 0,1464 €/kWh y, a lo largo de la jornada, hay franjas especialmente recomendables para mover el consumo doméstico sin disparar la factura.

Según los datos del día, el gran “punto de ahorro” aparece en la tarde, mientras que la noche concentra el coste más alto. Con un semáforo AMARILLO, la clave está en ajustar hábitos: programar lavadora, lavavajillas o tareas que consumen electricidad en las horas que mejor precio ofrecen.

Horas clave para ahorrar hoy: barata en 15-16 h y ojo con 21-22 h

Si quieres recortar gasto, atiende a estas tres referencias del jueves 25/06/2026:

Hora más barata: de 15-16 h con 0,0406 €/kWh .

de con . Hora más cara: de 21-22 h con 0,2787 €/kWh .

de con . Franja más económica: 14-15 h con 0,04 €/kWh.

En la práctica, esto significa que, si puedes elegir, te interesa desplazar consumos “programables” hacia el final de la tarde y evitar concentrarlos justo al caer la noche, cuando el precio sube con fuerza.

Cómo evoluciona el precio por tramos: de la calma a la subida nocturna

Madrugada. En las primeras horas, el precio se mantiene en valores intermedios: hay momentos relativamente estables cerca del arranque del día y otros con descensos puntuales. Es una fase menos “ganadora” que la tarde, aunque puede ser útil si no puedes esperar.

Mañana. La mañana alterna valores moderados con un tramo más conveniente hacia mediodía. Aun así, el salto claro de ahorro llega más tarde, por lo que conviene no dejar los consumos más intensivos para estas horas si tienes flexibilidad.

Tarde. Es el tramo más favorable: desde 14-15 h aparece la franja más económica (0,04 €/kWh), y se consolida el mejor precio del día en 15-16 h (0,0406 €/kWh). Es el momento ideal para poner lavadora o lavavajillas y para encender dispositivos que puedas programar.

Noche. A partir del final de la tarde el precio sube y el punto culminante llega en 21-22 h (0,2787 €/kWh). Para evitar el sobrecoste, lo recomendable es desplazar cualquier tarea que “chupa” potencia a la tarde y dejar la noche para consumos más ligeros.

Precio de la luz por horas (jueves 25/06/2026)