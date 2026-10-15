La saga familiar perfumera regresa con nuevos movimientos en la Toledo de los años 50. En el capítulo del viernes 16 de octubre de 2026, Begoña busca aclarar un conflicto y Tasio negocia para La Industrial.
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Qué pasará en Sueños de Libertad el viernes 16 de octubre
Begoña le confiesa a Gabriel el motivo de su discusión con Beatriz. Mientras tanto, Tasio le pide a Paula que mantenga las apariencias con Salva.
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En paralelo, Eduardo recibe una inesperada carta. En el ámbito de los acuerdos, Tasio consigue un acuerdo ventajoso para La Industrial.
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Gabriel, por su parte, comunica una noticia demoledora a los De la Reina: la fábrica pasará a llamarse únicamente Brossard España. Además, Salva recibe una visita inesperada.
El episodio acumula tensiones familiares y cambios en el negocio, con varias conversaciones que marcan el rumbo de la trama.
Dónde y cuándo ver Sueños de Libertad
El capítulo 670 de Sueños de Libertad se emite el viernes 16 de octubre a las 15:45 en Antena 3.
Fuente: avance publicado por El Confidencial. Horario de emisión: parrilla de Antena 3 del viernes 16 de octubre, consultada en FormulaTV.