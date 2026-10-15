La saga familiar perfumera regresa con nuevos movimientos en la Toledo de los años 50. En el capítulo del viernes 16 de octubre de 2026, Begoña busca aclarar un conflicto y Tasio negocia para La Industrial.

Lee tambien: Valle Salvaje avance del capítulo de hoy 16 de octubre de 2026

Qué pasará en Sueños de Libertad el viernes 16 de octubre

Begoña le confiesa a Gabriel el motivo de su discusión con Beatriz. Mientras tanto, Tasio le pide a Paula que mantenga las apariencias con Salva.

Las noticias de Ceuta, cada mañana a las 7:30 Lo más leído, la farmacia de guardia, el tiempo y el estado del Estrecho en tu correo. Gratis. Suscribirme Acepto recibir el boletín y la política de privacidad. Puedes darte de baja en cualquier momento.

PUBLICIDAD

En paralelo, Eduardo recibe una inesperada carta. En el ámbito de los acuerdos, Tasio consigue un acuerdo ventajoso para La Industrial.

Lee tambien: La Promesa: avance del capítulo del viernes 16 de octubre de 2026

Gabriel, por su parte, comunica una noticia demoledora a los De la Reina: la fábrica pasará a llamarse únicamente Brossard España. Además, Salva recibe una visita inesperada.

El episodio acumula tensiones familiares y cambios en el negocio, con varias conversaciones que marcan el rumbo de la trama.

Dónde y cuándo ver Sueños de Libertad

El capítulo 670 de Sueños de Libertad se emite el viernes 16 de octubre a las 15:45 en Antena 3.

Fuente: avance publicado por El Confidencial. Horario de emisión: parrilla de Antena 3 del viernes 16 de octubre, consultada en FormulaTV.

Te puede interesar