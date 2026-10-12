Lunes 12 de octubre de 2026: la parrilla mantiene títulos consolidados y estrenos recientes disponibles para los hogares de Ceuta.

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Esta semana en emisión

Ley y orden

Serie (temporada: 1990-09-13). Investigación de crímenes en Nueva York con el trabajo conjunto de policías y jueces como eje narrativo. Su formato procedimental y ritmo sostenido suelen encajar en las tardes de rutina para el público de Ceuta.

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Running Man

Programa (temporada: 2010-07-11). Formato de variedades de Corea del Sur emitido desde el 11 de julio de 2010 a través de SBS dentro de la franja “Good Sunday”. Fue creado por Jo Hyo-jin, Kim Joo-hyung e Im Hyung-taek. En Ceuta, su regularidad lo convierte en una opción habitual para quienes buscan entretenimiento ligero.

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Los Simpson

Serie (temporada: 1989-12-17). El día a día de Homer, Marge, Bart, Maggie y Lisa en Springfield visto desde el humor. En hogares de Ceuta la serie sigue siendo un comodín para tardes y momentos de desconexión.

Navy: Investigación criminal

Serie (temporada: 2003-09-23). Las tramas se centran en delitos vinculados al terrorismo y al espionaje que investiga Gibbs y su equipo del servicio de investigación criminal de la armada. Por su tono y estructura, acompaña bien a quienes prefieren tramas de investigación.

Tierra de mafiosos

Serie (temporada: 2025-03-30). Con los Harrigan y los Stevenson enfrentados, plantea una guerra entre familias criminales londinenses con Harry Da Souza como “solucionador”. Es una propuesta reciente destinada a quienes siguen series de gangsters y conflictos entre bandos.

The Daily Show

Programa (temporada: 1996-07-22). Presentado por Jon Stewart, se presenta como sátira política y como “noticias falsas” que mira la actualidad, la información y el papel de personajes políticos. Es una alternativa para quienes conectan con el análisis desde el humor.

Kamen Rider

Serie (temporada: 1971-04-03). Cada temporada ofrece una historia independiente con un esquema similar: un protagonista que termina transformándose mediante recursos tecnológicos y, en ocasiones, mágicos. Ese tipo de franquicias suele tener seguidores fieles en Ceuta por la continuidad de su estructura narrativa.

Anatomía de Grey

Serie (temporada: 2005-03-27). La vida profesional y personal de Meredith Grey, cirujana en el Hospital Grace de Seattle, arranca con su etapa de prácticas. La emisión mantiene la atención en torno a relaciones y decisiones, una fórmula que suele conectar con espectadores de Ceuta.

Cierre. La programación combina investigación, comedia familiar, entretenimiento y drama médico, además de espacios de sátira y formatos de acción. Para los espectadores en Ceuta, la recomendación es escoger según el día: procedimentales para la tarde, entretenimiento ligero para desconectar y dramas para seguir con continuidad.

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