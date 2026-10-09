El FC Barcelona recibe este viernes 9 de octubre al Zalgiris Kaunas en la cuarta jornada de la fase regular de la Euroliga. El encuentro se disputará en el Palau Blaugrana a partir de las 20:30 horas y podrá seguirse en directo por televisión.

El conjunto azulgrana afronta un nuevo compromiso continental en la máxima competición europea de baloncesto. El FC Barcelona se mide este viernes al Zalgiris Kaunas en el marco de la cuarta jornada de la Euroliga 2026-27, un duelo en el que los locales buscarán consolidar su dinámica competitiva ante su afición en el feudo barcelonés.

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El choque medirá las fuerzas de dos entidades históricas del baloncesto europeo en un arranque de temporada regular donde cada triunfo resulta crucial para la clasificación. El enfrentamiento tendrá como escenario el Palau Blaugrana, recinto ubicado en la capital catalana, que albergará la visita del conjunto lituano en el horario nocturno fijado por la organización del torneo.

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Horario y fecha del Barcelona vs Zalgiris de Euroliga

El partido entre el Barcelona y el Zalgiris Kaunas correspondiente a la jornada 4 de la Euroliga 2026-27 se disputará este viernes 9 de octubre de 2026. La hora oficial del salto inicial del encuentro está fijada para las 20:30 horas (horario peninsular español).

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El choque se celebrará en las instalaciones del Palau Blaugrana de Barcelona, pabellón que acogerá la presencia de los seguidores que acudan a presenciar el duelo en directo en la cancha del club catalán.

Dónde ver en televisión y ‘online’ el partido de la Euroliga 2026-27

Los aficionados que deseen seguir el desarrollo del compromiso de la cuarta jornada del torneo continental entre el cuadro azulgrana y la escuadra lituana podrán hacerlo a través de la televisión de pago en España.

La retransmisión en directo del Barcelona – Zalgiris Kaunas correrá a cargo de la plataforma Movistar+, que ofrecerá la cobertura íntegra de la cita a partir de las 20:30 horas. El encuentro podrá seguirse tanto en televisión en directo como mediante las aplicaciones ‘online’ de Movistar Plus para dispositivos móviles, tabletas y televisores inteligentes.