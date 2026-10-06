La líder de Podemos defiende la consulta abierta como el único mecanismo legítimo para elegir candidato, respalda las movilizaciones por la vivienda y carga contra las posturas de Feijóo y Ayuso.

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La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha vuelto a defender este martes la celebración de primarias abiertas como la mejor fórmula para superar el «bucle» político en el que considera inmerso al espacio de la izquierda. Belarra ha propuesto formalmente que las votaciones se lleven a cabo los días 14 y 15 de octubre, permitiendo la inscripción y participación libre de cualquier ciudadano para consensuar la candidatura que haga frente a la derecha.

En relación con los movimientos sociales, la dirigente de la formación morada ha celebrado la continuidad de las protestas y acampadas por el derecho a la vivienda, llegando a tildar la eventual convocatoria de una huelga general como «la mejor noticia» para desbloquear la situación inmobiliaria. Paralelamente, ha acusado al PSOE de instrumentalizar el malestar social para justificar un adelanto electoral en lugar de articular soluciones normativas inmediatas.

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Finalmente, en clave de precampaña, Belarra ha dirigido sus críticas hacia el Partido Popular, afeando a Alberto Núñez Feijóo su enfoque respecto al absentismo laboral al atribuirle posturas alineadas con el «matonismo patronal», y criticando a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, por alimentar desconfianzas en torno al sistema democrático y el voto por correo.