El Bodo/Glimt – Lask Linz se juega el martes 24 de noviembre a las 18:45 (hora peninsular) y se podrá ver por televisión en Movistar Liga de Campeones 1.

Partido: Bodo/Glimt – Lask Linz

Bodo/Glimt – Lask Linz Competición: Champions League, jornada 5

Champions League, jornada 5 Fecha: martes 24 de noviembre

martes 24 de noviembre Hora: 18:45 (hora peninsular)

18:45 (hora peninsular) Canal de TV: Movistar Liga de Campeones 1

Movistar Liga de Campeones 1 Estadio: Aspmyra Stadion

Bodo/Glimt y Lask Linz se enfrentarán en la jornada 5 de la Champions League en el Aspmyra Stadion. El equipo noruego ocupa la 25ª posición con 4 puntos tras 4 partidos, habiendo anotado 4 goles y recibido 9. En sus últimos encuentros, han conseguido 1 victoria, 1 empate y 2 derrotas. Por su parte, Lask Linz se sitúa en la 16ª posición con 6 puntos, con un total de 10 goles a favor y 9 en contra. Su reciente desempeño muestra 2 victorias y 2 derrotas en sus últimos 4 partidos. Ambos equipos buscarán mejorar su posición en la competición.

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Así llegan los equipos

Bodo/Glimt: 25º con 4 puntos en 4 partidos (4 goles a favor y 9 en contra); en sus últimos 4 partidos: 1 victoria, 1 empate y 2 derrotas (resultados: E-D-V-D)

Lask Linz: 16º con 6 puntos en 4 partidos (10 goles a favor y 9 en contra); en sus últimos 4 partidos: 2 victorias, 0 empates y 2 derrotas (resultados: V-V-D-D)

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