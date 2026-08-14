La Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) ha hecho pública la combinación ganadora correspondiente a la nueva edición del sorteo de la Bonoloto celebrada el viernes 14 de agosto de 2026. La información ofrecida se ha obtenido de los datos facilitados por el organismo responsable de la gestión de los juegos. El resultado del sorteo ha sido incorporado a los registros oficiales y se comunica a la ciudadanía para su verificación y efectos administrativos. Se recuerda que los participantes deben contrastar siempre la información con la fuente oficial antes de realizar cualquier trámite relacionado con premios.

Combinación ganadora: 01, 13, 18, 23, 44, 48

Número complementario: 22

Reintegro: 1

Escrutinio y categorías de premios de Bonoloto

El escrutinio establece las categorías habituales en la Bonoloto. Las categorías de premio se organizan conforme a los aciertos sobre la combinación principal y la existencia del número complementario o reintegro:

1ª categoría: 6 aciertos.

2ª categoría: 5 aciertos más complementario.

3ª categoría: 5 aciertos.

4ª categoría: 4 aciertos.

5ª categoría: 3 aciertos.

Reintegro: devolución del importe de la apuesta para el número con reintegro coincidente.

Mecánica de juego, modalidades de apuesta y coste del boleto

La Bonoloto se juega eligiendo seis números comprendidos entre el 1 y el 49. Según la modalidad, pueden realizarse apuestas múltiples o combinadas, con posibilidad de seleccionar varias columnas. En la modalidad básica, la apuesta sencilla tiene un coste de 1 euro por combinación. Se indican sorteos regulares de lunes a viernes en la programación vigente comunicada por la entidad gestora.

Procedimiento administrativo de cobro y retenciones fiscales

Los premios podrán cobrarse en los puntos de venta autorizados hasta un importe de 2.000 euros; los importes superiores deberán gestionarse en entidades colaboradoras o en las oficinas habilitadas por la administración de juegos. El plazo de caducidad para ejercer el derecho al cobro se establece en 90 días naturales desde la celebración del sorteo. Los premios podrán estar sujetos a retenciones conforme a la normativa tributaria aplicable; las cuantías comprendidas por debajo del umbral exento establecido por la Agencia Tributaria no serán objeto de retención.

Contexto institucional y periodicidad del sorteo

El sorteo de la Bonoloto se organiza por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) en el marco del sistema público de juegos de azar. Se aclara que otros operadores, como la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), gestionan sorteos y productos distintos, con normativa y calendarios propios. La periodicidad de la Bonoloto se mantiene según el calendario oficial divulgado por SELAE.

Verificación oficial

La verificación última de resultados debe efectuarse en los canales oficiales. Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Este medio no se responsabiliza de posibles errores; la fuente oficial es Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

Este medio no se hace responsable de posibles errores u omisiones; la única lista oficial válida es la que facilita Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Loterías y Apuestas del Estado (SELAE)