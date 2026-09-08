Según datos facilitados por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), se ha celebrado la nueva edición del sorteo de la Bonoloto correspondiente al martes 8 de septiembre de 2026. La información oficial ha sido publicada por SELAE y se recoge a continuación de forma sintética. En Ceuta, los resultados afectan a los puntos de venta autorizados y a los ciudadanos que hubieran participado en la demarcación.

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Combinación ganadora

32, 33, 35, 37, 38, 39. Número complementario: 18. Reintegro: 7.

Escrutinio y categorías de premios de Bonoloto

Se informa de las categorías oficiales de la Bonoloto conforme a la normativa de SELAE. Las categorías se establecen por el número de aciertos en relación con la combinación extraída:

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Primera categoría: 6 aciertos.

Segunda categoría: 5 aciertos más el complementario.

Tercera categoría: 5 aciertos.

Cuarta categoría: 4 aciertos.

Quinta categoría: 3 aciertos.

Reintegro: coincidencia con el número de reintegro.

Mecánica de juego, modalidades de apuesta y coste del boleto

La Bonoloto se juega seleccionando seis números entre el 1 y el 49. Los sorteos se celebran de lunes a viernes en las convocatorias establecidas por SELAE. El precio de la apuesta sencilla es de 1 euro. Además de la apuesta sencilla, se permite la participación mediante apuestas múltiples y sistemas que generan combinaciones adicionales conforme a las opciones comerciales habilitadas por los puntos de venta y la operadora.

Procedimiento administrativo de cobro y retenciones fiscales

Los premios de la Bonoloto podrán ser cobrados en puntos de venta autorizados hasta importes de 2.000 euros; los importes superiores serán tramitados por entidades colaboradoras designadas por SELAE. Los derechos para reclamar caducan a los 90 días naturales desde la fecha del sorteo. Los premios sujetos a retención fiscal serán aplicados conforme a la normativa de la Agencia Tributaria y al umbral exento que ésta determine.

Contexto institucional y periodicidad del sorteo

La Bonoloto es gestionada por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) y se encuadra en la oferta de juegos oficiales del Estado. En Ceuta, los operadores y puntos de venta autorizados se rigen por las mismas condiciones generales y administrativas que en el resto del territorio nacional.

Verificación oficial

Los resultados aquí recogidos se han obtenido de la comunicación oficial de SELAE. Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Este medio no se responsabiliza de posibles errores; la fuente oficial es la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

Este medio no se hace responsable de posibles errores u omisiones; la única lista oficial válida es la que facilita Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Loterías y Apuestas del Estado (SELAE)

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