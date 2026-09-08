Según datos facilitados por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), se celebró la nueva edición del sorteo de Euromillones correspondiente al martes 8 de septiembre de 2026. La combinación ganadora y los elementos complementarios que figuran a continuación han sido comunicados por SELAE y se reproducen con fines informativos.

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La información oficial recabada por este medio se ha utilizado para la elaboración de este resumen. Se recuerda a los residentes en Ceuta que la validación y el cobro de boletos deberá realizarse conforme a los procedimientos establecidos por SELAE y en los puntos de venta y oficinas autorizadas disponibles en la ciudad.

Combinación ganadora: 13, 17, 33, 35, 39. Números Estrella: 07, 12. El Millón: FVR40362

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Escrutinio y categorías de premios de Euromillones

Se indica que Euromillones cuenta con trece categorías de premios, que se otorgarán en función de la coincidencia de los cinco números y las dos Estrellas. La comprobación y asignación de categorías se realizará según el escrutinio oficial publicado por SELAE. Para Ceuta, se aplicarán los mismos criterios de reparto y comprobación que en el resto del territorio nacional.

Mecánica de juego, modalidades de apuesta y coste del boleto

Euromillones se estructura mediante la selección de cinco números comprendidos entre el 1 y el 50 y dos Números Estrella comprendidos entre el 1 y el 12. Los sorteos se celebran los martes y los viernes. La apuesta sencilla tiene un coste de 2,50 €; en España existe además la posibilidad de participar en «El Millón» mediante un coste adicional de 1 € por apuesta. El Millón asigna un premio fijo de 1.000.000 € entre los boletos jugados en España mediante un código alfanumérico.

El bote mínimo garantizado se establece en 17 millones de euros, según la normativa de la organización del sorteo.

Procedimiento administrativo de cobro y retenciones fiscales

Los ganadores disponen de un plazo de 90 días naturales para presentar sus boletos y reclamar los premios conforme a las instrucciones de SELAE. Los cobros se efectuarán en los puntos habilitados o en las oficinas designadas por el organismo. Se aplicarán las retenciones fiscales vigentes y se respetará el umbral de exención establecido por la Agencia Tributaria, tal como se regula oficialmente.

Contexto institucional y periodicidad del sorteo

El sorteo es organizado por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). De forma diferenciada, otros productos de juego nacional son gestionados por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). Euromillones mantiene una periodicidad bisemanal, con sorteos martes y viernes.

Verificación oficial

La verificación final de resultados y las condiciones de cobro debe consultarse en la fuente oficial. Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Este medio no se responsabiliza de posibles errores; la fuente oficial es Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

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