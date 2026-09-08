La Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) ha celebrado la nueva edición de sus sorteos correspondiente al martes 8 de septiembre de 2026. Los datos oficiales han sido facilitados por la propia Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y son los aquí reproducidos para información de la ciudadanía de Ceuta.

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Los resultados pueden ser verificados en los puntos de venta autorizados de la ciudad y a través de la web oficial JuegosONCE. El presente resumen atiende exclusivamente a las cifras comunicadas por la ONCE para la edición citada.

Combinación y números premiados

Eurojackpot: 14, 27, 34, 36, 47 · Premio Soles 03, 04

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Super 11: 02, 03, 08, 10, 14, 18, 20, 29, 31, 32, 34, 46, 48, 49, 56, 61, 65, 76, 78, 85 · Premio Último sorteo del día (17:00)

Triplex de la ONCE: 685 · Premio Último sorteo del día (17:00)

Escrutinio y categorías de premios de ONCE

Se ofrece a continuación el detalle por producto conforme a la información facilitada por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). Los importes y categorías concretas deberán comprobarse en la lista oficial publicada por la ONCE y en los terminales autorizados de Ceuta.

Eurojackpot

Combinación publicada: 14, 27, 34, 36, 47. Premio asociado: Soles 03, 04. Los boletos podrán ser comprobados en puntos de venta autorizados y en la web JuegosONCE. El plazo de canje para los premios es de tres meses desde la fecha del sorteo.

Super 11

Combinación publicada: 02, 03, 08, 10, 14, 18, 20, 29, 31, 32, 34, 46, 48, 49, 56, 61, 65, 76, 78, 85. Premio comunicado: Último sorteo del día (17:00). Se recuerda que la comprobación y el cobro se realizan en puntos de venta autorizados y en la web oficial.

Triplex de la ONCE

Combinación publicada: 685. Premio comunicado: Último sorteo del día (17:00). Las reclamaciones y pagos deben tramitarse conforme a los procedimientos oficiales de la ONCE.

Mecánica de juego, modalidades de apuesta y coste del boleto

Cada producto incluido en este resumen responde a la normativa de juego establecida por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). Las modalidades disponibles, reglamentación detallada y el coste de los boletos se encuentran publicados en la web oficial y en los puntos de venta; en este texto no se facilitan importes o modalidades no comunicadas oficialmente.

Procedimiento administrativo de cobro y retenciones fiscales

El plazo para el cobro de premios se establece en 90 días naturales desde la fecha del sorteo. Los pagos están sujetos a la normativa fiscal vigente y a las retenciones que, en su caso, correspondan conforme a la Agencia Tributaria, así como al umbral exento establecido por dicha Agencia.

Contexto institucional y periodicidad del sorteo

El sorteo corresponde a la programación de la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). La ONCE opera de forma independiente a la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Los residentes en Ceuta podrán consultar la periodicidad y calendario de futuros sorteos en los canales oficiales.

Verificación oficial

Los datos aquí reproducidos proceden de la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). Este medio no se responsabiliza de posibles errores; la fuente oficial es Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). Para comprobaciones y reclamaciones se remite a la información publicada en la web oficial: Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE)

Este medio no se hace responsable de posibles errores u omisiones; la única lista oficial válida es la que facilita Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE).

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