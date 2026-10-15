El conjunto celeste se mide este jueves al histórico equipo italiano bajo la dirección de Claudio Giráldez y con el liderazgo de Iago Aspas, en un encuentro que se podrá seguir en directo por televisión

El Estadio de Balaídos acoge este jueves una de las citas llamadas a quedar grabadas en la memoria de la afición del RC Celta con motivo del enfrentamiento ante la histórica Juventus en una nueva jornada de la UEFA Europa League. La escuadra gallega, dirigida por Claudio Giráldez, afronta este exigente compromiso continental apelando a su habitual osadía táctica, al empuje de su cantera y al liderazgo de su capitán, Iago Aspas. Enfrente estará un gigante del continente que pisa tierras gallegas con el propósito de reencontrarse con su mejor versión europea bajo las órdenes del técnico Luciano Spalletti, en un duelo marcado por la máxima exigencia competitiva y el atractivo de ver a dos equipos con trayectorias bien diferenciadas sobre el terreno de juego.

Lee tambien: Union Saint-Gilloise – Real Sociedad: Horario y dónde ver el partido de la Europa League

El conjunto celeste busca la machada en su estadio ante un rival mermado por las bajas

La entidad viguesa llega a este trascendental duelo europeo con la ilusión de firmar una actuación memorable que logre ilusionar a todo el celtismo. El planteamiento del cuerpo técnico pasa por mantener los rasgos de identidad que caracterizan al equipo en el campeonato doméstico, combinando el descaro ofensivo con la solidez necesaria para frenar las acometidas del conjunto turinés.

Las noticias de Ceuta, cada mañana a las 7:30 Lo más leído, la farmacia de guardia, el tiempo y el estado del Estrecho en tu correo. Gratis. Suscribirme Acepto recibir el boletín y la política de privacidad. Puedes darte de baja en cualquier momento.

PUBLICIDAD

Por su parte, la escuadra bianconera visita Vigo con la exigencia de reconducir su rumbo continental. El conjunto italiano se presenta en el estadio gallego condicionado por ausencias significativas de futbolistas importantes en su medular, además de arrastrar la irregularidad mostrada en el arranque del curso competitivo en Italia. Pese a estas circunstancias, la entidad transalpina pondrá a prueba la competitividad y la estructura táctica de los celestes en un partido diseñado para medir el potencial de ambos contendientes en el panorama internacional.

Lee tambien: Real Madrid – Asvel: horario y dónde ver hoy el partido de Euroliga

Horario y canales de televisión para seguir el encuentro europeo en directo

El enfrentamiento entre el RC Celta y la Juventus, correspondiente a la nueva jornada del torneo continental de la UEFA Europa League, se disputará este jueves a partir de las 21:00 horas. Para los aficionados y seguidores que deseen seguir el desarrollo del choque en directo desde España, el partido se retransmitirá por televisión e internet a través de la plataforma Movistar Plus+, concretamente sintonizando su canal especializado Movistar Plus Europa League.