El conjunto caballa recibe este sábado 10 de octubre al bloque arlequinado en el Estadio Municipal Alfonso Murube en un duelo clave por la novena jornada del campeonato.

El Estadio Municipal Alfonso Murube albergará este sábado 10 de octubre de 2026 uno de los enfrentamientos más atractivos del calendario en la división de plata del fútbol español. La AD Ceuta FC se cita con el CE Sabadell en un duelo donde las dinámicas opuestas de la competición convergen con la urgencia de afianzar objetivos contrapuestos en la clasificación general.

Lee tambien: Real Madrid – Villarreal: alineaciones probables, horario y dónde ver en directo el partido de LaLiga EA Sports

El choque, correspondiente a la novena jornada de LALIGA HYPERMOTION, medirá el pulso entre una plantilla local empeñada en abandonar la zona fría del campeonato tras un arranque complejo y un plantel visitante consolidado en el perfil alto del torneo merced a un notable equilibrio en todas sus líneas.

PUBLICIDAD

La AD Ceuta FC busca hacer valer el fortín del Alfonso Murube para escapar de la zona baja

La AD Ceuta FC regresa a su feudo instalada en la vigésima primera posición de la tabla, contabilizando un acumulado de cinco puntos en su haber. No obstante, el grupo dirigido por el cuerpo técnico caballa afronta este compromiso en una fase de franca progresión deportiva tras superar un tramo inicial marcado por la exigencia.

Lee tambien: Viking – Bayern Múnich: horario y dónde ver el partido

La reacción del cuadro ceutí ha quedado refrendada a lo largo de las últimas tres jornadas de competición, serie en la que se mantiene imbatido de forma consecutiva. La dinámica favorable comenzó con la consecución de la primera victoria de la temporada tras imponerse a la Real Sociedad B, rendimiento que tuvo continuidad posterior mediante un trabajado empate frente al Real Valladolid. Esta secuencia positiva se prolongó el pasado fin de semana con la igualada 1-1 firmada en el feudo de Castalia.

Con este bagaje de resultados en el casillero, el propósito de la AD Ceuta FC pasa por revalidar sus buenas sensaciones sobre el césped del Alfonso Murube, sumar de tres en tres ante su afición y recortar de manera sustancial la distancia que le separa actualmente de las posiciones intermedias de la tabla.

PUBLICIDAD

Horario y dónde ver por televisión el AD Ceuta FC vs CE Sabadell

El encuentro entre la AD Ceuta FC y el CE Sabadell, encuadrado en la novena jornada de LALIGA HYPERMOTION, se disputará este sábado 10 de octubre a partir de las 16:15 horas en el Estadio Municipal Alfonso Murube.

La retransmisión televisiva en directo del choque correrá a cargo del canal oficial LALIGA TV Hypermotion, señal disponible a través de las plataformas de televisión de pago asociadas a la competición y del operador DAZN.