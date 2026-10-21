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El Gobierno de Ceuta ha ofrecido detalles sobre los trabajos restantes para la próxima reapertura de la urbanización de Hadú. En una rueda de prensa celebrada el pasado martes 20 de octubre de 2026, el vicepresidente y portavoz del Gobierno, Alejandro Ramírez, expuso el estado actual de las obras.

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Ramírez destacó la importancia de estos trabajos para la mejora de la infraestructura urbana en la zona de Hadú, que se espera finalizar en breve. La reapertura está centrada en concluir los detalles necesarios para ofrecer un espacio accesible y seguro para todos los ciudadanos de Ceuta.

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La rueda de prensa se realizó tras el Consejo de Gobierno, donde se abordaron, entre otros temas, los avances en este proyecto vital para la comunidad local.